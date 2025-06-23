Два танкери змінили курс в Ормузькій протоці після ударів США по Ірану

Два супертанкери, кожен з яких здатний перевозити близько 2 млн барелів нафти, змінили курс в Ормузькій протоці після ударів США по Ірану.

Про це повідомляє Bloomberg.

Танкери змінили курс в Ормузькій протоці: що відомо

За даними відстеження суден, танкери Coswisdom Lake і South Loyalty увійшли в Ормузьку протоку в неділю, однак раптово змінили свій курс.

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Перше судно розвернулося і тепер повертається через Ормузьку протоку, другий танкер залишається за межами Перської затоки.

У виданні зазначають, що після початку авіаударів Ізраїлю по Ірану 13 червня в Перській затоці дедалі частіше фіксують перешкоди в роботі електроніки та сигналів суден.

Попри радіоперешкоди та намагання триматися подалі від іранського узбережжя, нафтові та газові танкери після ударів США продовжували рухатися через протоку.

Власники суден і нафтові трейдери пильно стежать за ситуацією, щоб зрозуміти вплив ескалації на Близькому Сході на морське транспортування і потоки нафти.

Водночас Міністерство судноплавства Греції видало попередження, закликавши свої кораблі переглянути рішення про прохід через Ормузьку протоку.

За даними Bloomberg, частина суден, ймовірно, вважатиме за краще залишатися поза Ормузькою протокою через затримки в портах завантаження та підвищену напругу в регіоні.

Нагадаємо, що після удару США по ядерних об’єктах парламент Ірану схвалив закриття Ормузької протоки.

Сполучені Штати попередили, що блокування однієї з найважливіших морських торгових артерій світу вплине на всі країни, а для самого Ірану обернеться самогубством.

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