Норвегія виготовлятиме надводні дрони в Україні: деталі угоди

Норвегія виділила близько 6,7 млрд крон у 2025 році на підтримку морської коаліції. Частина з цих коштів передбачена на виробництво безпілотних надводних суден в Україні (приблизно €580 млн).

Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії в соцмережі X.

Норвегія вироблятиме дрони в Україні: що відомо

За словами міністра оборони Торе Сандвіка, норвезька оборонна компанія Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) підписала угоду з українським партнером про спільну розробку та виробництво надводних дронів в Україні.

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– Частину з виділених цьогоріч на морську коаліцію близько 6,7 млрд норвезьких крон буде використано для розробки та виробництва в Україні безпілотних морських суден із використанням технології KDA, – розповів Сандвік.

У Міноборони Норвегії зазначили, що безпілотні судна відіграють важливу роль у захисті території України та нейтралізації російського флоту в Чорному морі.

Нагадаємо, що за результатами 28-го Рамштайну Норвегія виділить $700 млн на дрони з фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу та $50 млн – до фонду NSATU Trust Fund.

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