Підтверджено 80% від запланованих 2 млн боєприпасів для України у 2025 році – Каллас

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас повідомила, що вже отримано конкретні зобов’язання щодо постачання 80% із запланованих 2 мільйонів боєприпасів, які Євросоюз має передати Україні у 2025 році.

Про це вона повідомила під час спілкування з журналістами після завершення засідання Ради ЄС із закордонних справ, яке відбулося 23 червня в Брюсселі, пише Європейська правда.

Каллас зібрала 80% з обіцяних Україні двох мільйонів боєприпасів

За словами Каллас, більшість країн Євросоюзу вже підтвердили свою участь в ініціативі і пообіцяли надати боєприпаси. Тепер залишилося домовитися ще про 20%, щоб виконати план повністю.

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– Ми обговорили військову підтримку України, і я рада повідомити, що 80% обіцянок, необхідних для ініціативи щодо двох мільйонів боєприпасів, вже зроблено на цей рік, – сказала вона.

Саме Кая Каллас стала ініціатором надання Україні масштабного пакету допомоги. За інформацією дипломатичних джерел, план передбачав військову підтримку на суму від €20 до €40 млрд.

Пізніше вона заявила, що, якщо країни ЄС не готові погодити таку допомогу, цілком реально домовитися спочатку про €5 млрд на боєприпаси в рамках цієї ініціативи.

Джерело : Європейська правда

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