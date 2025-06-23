Скільки країн у Євросоюзі у 2025 році: список та дата вступу

Європейський Союз – це об’єднання держав, які переважно перебувають на території Європи.

Це об’єднання створене в лютому 1992 року шляхом підписання Маастрихтського договору, який набув чинності 1 листопада 1993 року.

Про те, скільки країн у Євросоюзі у 2025 році, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Що таке Європейський Союз

Євросоюз — це міжнародне утворення, в якому поєднуються ознаки міжнародної організації та держави, але з юридичного погляду він не є ні тим, ні іншим.

Це об’єднання країн провадить політику, спрямовану на інтеграцію європейського регіону. У ЄС діє стандартизована система законів та спільний ринок, загальна зовнішня та безпекова політика. 20 країн ЄС ввели в обіг єдину валюту євро.

Жителі, які проживають на території ЄС, можуть вільно пересуватися в межах Шенгенської зони без паспортного контролю, а також безперешкодно проживати та працювати в будь-якій країні ЄС.

Євросоюз є суб’єктом міжнародного публічного права та має такі інститути влади:

Європейський парламент;

Європейську комісію;

Європейську раду;

Суд ЄС;

Європейську рахункову палату;

Європейський центральний банк.

Розширення Європейського Союзу

Маастрихтський договір про створення Європейського Союзу 7 лютого 1992 підписали 12 держав. Проте ініціаторами створення європейської міжнародної спільноти стали Бельгія, Німеччина, Франція, Італія, Люксембург та Нідерланди ще 1957 року, заснувавши Європейське економічне співтовариство.

За роки існування склад країн-членів ЄС розширювався чотири рази:

1995 рік – вступ Австрії, Фінляндії, Швеції;

2004 рік – наймасштабніше розширення, вступ Мальти, Кіпру та 8 країн Східної Європи (Чехія, Угорщина, Польща, Словаччина, Словенія, Естонія, Латвія, Литва);

2007 рік – до складу ЄС прийнято Болгарію та Румунію;

2013 – наразі останнє розширення, до ЄС вступила Хорватія.

За весь час існування ЄС із його складу вийшла лише Велика Британія. Так званий Brexit відбувся 31 грудня 2020 року.

Скільки країн у Євросоюзі – 2025 рік

До складу Європейського Союзу належать 27 держав. Це:

Бельгія – 25 березня 1957; Німеччина – 25 березня 1957; Франція – 25 березня 1957; Італія – 25 березня 1957; Люксембург – 25 березня 1957; Нідерланди – 25 березня 1957; Ірландія – 1 січня 1973; Данія – 1 січня 1973 року; Греція – 1 січня 1981 року; Іспанія – 1 січня 1986; Португалія – 1 січня 1986 року; Фінляндія – 1 січня 1995 року; Швеція – 1 січня 1995; Австрія – 1 січня 1995 року; Естонія – 1 травня 2004 року; Латвія – 1 травня 2004 року; Литва – 1 травня 2004 року; Польща – 1 травня 2004 року; Чехія – 1 травня 2004 року; Словаччина – 1 травня 2004 року; Угорщина – 1 травня 2004 року; Словенія – 1 травня 2004 року; Кіпр – 1 травня 2004 року; Мальта – 1 травня 2004 року; Болгарія – 1 січня 2007 року; Румунія – 1 січня 2007 року; Хорватія – 1 липня 2013 року.

До складу ЄС також належать французькі заморські території та іспанські напіванклави Сеута та Мелілья, що розташовані за межами Європи.

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