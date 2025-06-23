Трамп їде на саміт НАТО в Гаазі: які ознаки на це вказують

Американський президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті країн НАТО, який відбудеться в Гаазі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на слова посла США в НАТО Метью Вітакера.

Трамп їде на саміт НАТО

– Лідери 32 країн прямуюють у Гаагу на саміт, який знаменує собою важливу віху для альянсу. Це буде історичний саміт, – наголосив Метью Вітакер.

За його словами, завдяки лідерству Трампа НАТО перебуває на шляху до ухвалення історичного рішення про підвищення оборонних витрат до 5% ВВП.

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Саміт НАТО в Гаазі

Нідерланди вперше приймають саміт НАТО. Україну представлятимуть президент Володимир Зеленський, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

Саміт проходитиме у приміщенні Всесвітнього форуму.

У перший день, 24 червня, заплановані два форуми: громадський форум НАТО за участю політиків, науковців та експертів, яких очікується до 500 осіб, та форум оборонної індустрії.

О 15:30 за Києвом запланована зустріч генерального секретаря НАТО Марка Рютте та керівництва Європейського Союзу – президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти — з президентом України Володимиром Зеленським.

Увечері о 19:00 розпочнеться засідання Ради Україна — НАТО у форматі робочої вечері на рівні міністрів закордонних справ і за участю Андрія Сибіги під головуванням заступниці генерального секретаря НАТО Радміли Шекерінської.

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