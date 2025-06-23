Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Софія Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ сьогодні: що опублікувала співачка
Віддав би життя на фронті, щоб відмити гидоту: що заявив підозрюваний у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Хто залишив проєкт МастерШеф 15 у 17-му випуску за крок до фіналу: усі деталі
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Атакою на Україну Путін прагне виставити лідерів G7 слабкими – Сибіга
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
3 хв.

Трамп їде на саміт НАТО в Гаазі: які ознаки на це вказують

рейтинг Трампа
Фото: Depositphotos

Американський президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті країн НАТО, який відбудеться в Гаазі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на слова посла США в НАТО Метью Вітакера.

Трамп їде на саміт НАТО

– Лідери 32 країн прямуюють у Гаагу на саміт, який знаменує собою важливу віху для альянсу. Це буде історичний саміт, – наголосив Метью Вітакер.

За його словами, завдяки лідерству Трампа НАТО перебуває на шляху до ухвалення історичного рішення про підвищення оборонних витрат до 5% ВВП.

Зараз дивляться
Читайте також
Усі члени НАТО цього року досягнуть показника 2% ВВП на оборону – Рютте
Марк Рютте

Саміт НАТО в Гаазі

Нідерланди вперше приймають саміт НАТО. Україну представлятимуть президент Володимир Зеленський, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

Саміт проходитиме у приміщенні Всесвітнього форуму.

У перший день, 24 червня, заплановані два форуми: громадський форум НАТО за участю політиків, науковців та експертів, яких очікується до 500 осіб, та форум оборонної індустрії.

О 15:30 за Києвом запланована зустріч генерального секретаря НАТО Марка Рютте та керівництва Європейського Союзу – президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти — з президентом України Володимиром Зеленським.

Увечері о 19:00 розпочнеться засідання Ради Україна — НАТО у форматі робочої вечері на рівні міністрів закордонних справ і за участю Андрія Сибіги під головуванням заступниці генерального секретаря НАТО Радміли Шекерінської.

Читайте також
Що таке НАТО та як допомагає Україні
США-ЄС-НАТО

Джерело: Інтерфакс-Україна

Пов'язані теми:

Дональд ТрампНАТО
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь