У Сирії атаковано військову базу США – ЗМІ

У понеділок, 22 червня, військова база США в Сирії зазнала мінометного обстрілу.

Про це повідомляють іранські ЗМІ з посиланням на інформовані джерела.

Атака на військову базу США: що відомо

Військова база США, що в західній провінції Хасеке, зазнала атаки 22 червня.

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Деталі про можливі жертви чи пошкодження поки що не повідомляються.

Інформовані джерела заявили, що після атаки командування бази негайно посилило заходи безпеки по периметру об’єкта. Біля головного входу було запроваджено додаткові обмеження та перевірки.

Ця атака може бути відповіддю на недільний удар США по ядерних об’єктах Ірану.

Раніше ми повідомляли, що наразі можливості Тегерана для удару у відповідь по США значно обмежені. Це пов’язано з ризиком масштабної ескалації.

Попри гучні заяви іранських чиновників про можливі атаки на американські кораблі та військові бази, частину арсеналу, на який Тегеран покладався як на стримувальний чинник, було знищено внаслідок ізраїльських авіаударів.

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