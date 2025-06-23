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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Україна отримає цього року допомогу на €35 млрд: генсек НАТО розповів, від яких країн

Марк Рютте
Фото: Офіс президента

Країни Європи та Канада нададуть Україні додаткову допомогу в розмірі €35 млрд у 2025 році.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції напередодні саміту НАТО в Гаазі.

Рютте про допомогу Україні та загрози від РФ

Як звернув увагу Рютте, Російська Федерація зараз залишається найпрямішою загрозою для країн НАТО.

Зараз дивляться

– Європейські та канадські союзники активізували дії. Вже пообіцяли, що протягом перших трьох місяців цього року вони нададуть Україні додаткову допомогу в галузі безпеки на суму понад €35 млрд на майбутній рік, – сказав він.

За його словами, Москва продовжує ведення повномасштабної війни проти України за підтримки Північної Кореї, Ірану, Китаю та Білорусі.

Рютте стверджує, що всі хочуть миру для України, а також припинення жахливої війни проти українського народу.

На його думку, необхідно забезпечувати Україну всім необхідним для оборони вже зараз та стримування Росії в майбутньому.

Генеральний секретар НАТО наголосив, що підтримка України залишається непохитною, а надалі лише продовжуватиметься.

Саміт країн НАТО запланований протягом 24 і 25 червня у Гаазі на території Нідерландів. У рамках саміту відбудеться засідання Ради Україна-НАТО.

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Марк Карні

Джерело: The Guardian

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