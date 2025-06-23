ЄC та Канада готують угоду з безпеки перед самітом НАТО

Європейський Союз і Канада підпишуть угоду про партнерство в галузі безпеки та оборони.

Про це повідомляє Bloomberg.

Партнерство ЄС та Канади у сфері оборони

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні прибув до Брюсселя в неділю ввечері для участі у низці зустрічей. Відомо, що Канада зацікавлена в участі у спільному фонді ЄС для військових закупівель (SAFE) на суму €150 млрд ($173 млрд ).

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Підписання угоди дасть змогу Канаді та країнам Євросоюзу швидше та дешевше отримувати боєприпаси та водночас закуповувати дорогі та складні системи озброєння.

Марк Карні хоче поглибити торговельні та безпекові зв’язки з союзниками особливо після того, як президент Дональд Трамп розпалив глобальну торговельну війну і виступив із погрозами щодо суверенітету Канади. У Євросоюзі також зосереджені на нарощуванні оборони після заяв Трампа про те, що він відмовиться від ролі США в гарантуванні безпеки Європи.

Сторони розпочнуть переговори щодо угоди про цифрову торгівлю, повідомив у п’ятницю на брифінгу високопоставлений чиновник ЄС. За даними ЄС, торік обсяг торгівлі товарами між Канадою та ЄС зріс на 64% до 76 млрд євро з моменту укладення у 2017 році тимчасової торговельної угоди, відомої як CETA.

У вівторок Карні та інші світові лідери зберуться в Гаазі на саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО), де союзники будуть обговорювати підвищення витрат на оборону до 5% (замість 2%) свого валового внутрішнього продукту.

Фото: Mark Carney/X

Джерело : Bloomberg

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