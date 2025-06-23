Жертв немає: США підтвердили, що їхню базу в Катарі атакували іранські ракети
У понеділок, 23 червня, Іран здійснив ракетний обстріл американської авіабази Аль-Удейд, розташованої в Катарі.
Про це повідомили два американських чиновники агентству Reuters, пише The Guardian.
Іран атакував американську базу в Катарі
За словами чиновників, удар було завдано балістичними ракетами малої та середньої дальності. Попри атаку, жертв або поранених немає.
Чиновники зазначили, що це була єдина база США, яку атакував Іран. В інших регіонах подібних ударів не зафіксували.
Крім того, в Іраку на американській авіабазі Айн-аль-Асад були активовані системи протиповітряної оборони через можливу загрозу.
Нагадаємо, 23 червня іранські державні ЗМІ заявили про «потужну і переможну» відповідь на удари США. Революційна гвардія Ірану випустила ракети по американських базах в Катарі та Іраку, вибухи були чутні в Досі.
За даними Ізраїлю, Іран запустив шість ракет по цілях в Катарі.
Перед вибухами Катар тимчасово закрив повітряний простір як запобіжний захід. Влада країни заявила, що залишає за собою право на відповідь.