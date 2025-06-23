Жертв немає: США підтвердили, що їхню базу в Катарі атакували іранські ракети

У понеділок, 23 червня, Іран здійснив ракетний обстріл американської авіабази Аль-Удейд, розташованої в Катарі.

Про це повідомили два американських чиновники агентству Reuters, пише The Guardian.

Іран атакував американську базу в Катарі

За словами чиновників, удар було завдано балістичними ракетами малої та середньої дальності. Попри атаку, жертв або поранених немає.

Зараз дивляться

Чиновники зазначили, що це була єдина база США, яку атакував Іран. В інших регіонах подібних ударів не зафіксували.

Крім того, в Іраку на американській авіабазі Айн-аль-Асад були активовані системи протиповітряної оборони через можливу загрозу.

Нагадаємо, 23 червня іранські державні ЗМІ заявили про «потужну і переможну» відповідь на удари США. Революційна гвардія Ірану випустила ракети по американських базах в Катарі та Іраку, вибухи були чутні в Досі.

За даними Ізраїлю, Іран запустив шість ракет по цілях в Катарі.

Перед вибухами Катар тимчасово закрив повітряний простір як запобіжний захід. Влада країни заявила, що залишає за собою право на відповідь.

Джерело : The Guardian

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.