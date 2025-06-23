Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Софія Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ сьогодні: що опублікувала співачка
Тихановський заявив про підтримку України та пояснив, чому їздив в окупований Крим
Віддав би життя на фронті, щоб відмити гидоту: що заявив підозрюваний у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Хто залишив проєкт МастерШеф 15 у 17-му випуску за крок до фіналу: усі деталі
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
2 хв.

Ізраїль сигналізує США про намір припинити удари по Ірану – ЗМІ

з якими країнами межує Ізраїль
Фото: Pexels

Ізраїль прагне якнайшвидше завершити свою військову кампанію проти Ірану та вже передав відповідний сигнал Сполученим Штатам.

Про це повідомили троє ізраїльських посадовців, передає Reuters.

Кампанія Ізраїля проти Ірану

Як зазначають джерела, Тель-Авів намагається розробити чітку стратегію виходу, яка дозволить припинити поточні військові дії та зупинити ракетні й дронові атаки з боку Ірану.

Зараз дивляться

За словами ще двох посадовців, мета Ізраїлю — уникнути подальньої ескалації та нових ударів у відповідь, які можуть мати серйозні наслідки для безпеки країни.

Водночас, подальші дії Ізраїлю залежатимуть від реакції Тегерана.

Нагадаємо, державні ЗМІ Ірану оголосили, що Іран розпочав “потужну і переможну” відповідь на удари США. Агентство Tasnim повідомляє, що Революційна гвардія Ірану запустила ракети по американських базах у Катарі та Іраку. Вибухи лунали в Досі.

За даними ізраїльських військових, Іран запустив по американських цілях в Катарі шість ракет.

Перед вибухами Міністерство закордонних справ Катару заявило про тимчасове припинення руху у своєму повітряному просторі.

Дане рішення стало частиною комплексу запобіжних заходів, що вживаються з огляду на розвиток подій у регіоні.

Читайте також
Іран атакував Ізраїль: є руйнування, повідомляють про поранених
Іран-Ізраїль: іранська армія запустила ракети по Ізраїлю 22 червня

Джерело: Reuters

Пов'язані теми:

ІзраїльІранСША
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь