Ізраїль сигналізує США про намір припинити удари по Ірану – ЗМІ

Ізраїль прагне якнайшвидше завершити свою військову кампанію проти Ірану та вже передав відповідний сигнал Сполученим Штатам.

Про це повідомили троє ізраїльських посадовців, передає Reuters.

Кампанія Ізраїля проти Ірану

Як зазначають джерела, Тель-Авів намагається розробити чітку стратегію виходу, яка дозволить припинити поточні військові дії та зупинити ракетні й дронові атаки з боку Ірану.

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За словами ще двох посадовців, мета Ізраїлю — уникнути подальньої ескалації та нових ударів у відповідь, які можуть мати серйозні наслідки для безпеки країни.

Водночас, подальші дії Ізраїлю залежатимуть від реакції Тегерана.

Нагадаємо, державні ЗМІ Ірану оголосили, що Іран розпочав “потужну і переможну” відповідь на удари США. Агентство Tasnim повідомляє, що Революційна гвардія Ірану запустила ракети по американських базах у Катарі та Іраку. Вибухи лунали в Досі.

За даними ізраїльських військових, Іран запустив по американських цілях в Катарі шість ракет.

Перед вибухами Міністерство закордонних справ Катару заявило про тимчасове припинення руху у своєму повітряному просторі.

Дане рішення стало частиною комплексу запобіжних заходів, що вживаються з огляду на розвиток подій у регіоні.

Джерело : Reuters

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