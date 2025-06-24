Катар на карті Близького Сходу: що відомо про країну та хто її сусіди

У понеділок, 23 червня, Іран атакував Катар, здійснивши ракетну атаку на авіабазу Аль-Удейд, що розташована на території Катару та використовується військовими США.

Іран випустив балістичні ракети малої та середньої дальності. Внаслідок обстрілу постраждалих або загиблих не зафіксовано. Посадовці наголосили, що Іран завдав удару лише по одній американській базі — більше подібних атак у інших регіонах не зафіксовано.

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У цей час на авіабазі Айн-аль-Асад в Іраку було приведено в дію системи протиповітряної оборони у відповідь на потенційну загрозу.

Де розташований Катар та що це за країна, читайте в нашому матеріалі.

Катар – що за країна та де вона розташована

Катар — невелика країна, розташована в Західній Азії на узбережжі Перської затоки. Якщо подивитися на Катар на карті, то можна побачити, що країна займає півострів, розміщений у затоці.

Єдиним сухопутним сусідом Катару є Саудівська Аравія, що межує з ним із півдня. З усіх інших боків Катар омивається водами Перської затоки. Морем він також має сусідство з Іраном і Об’єднаними Арабськими Еміратами — через морські кордони та спільні води.

Катар на карті

Розташування Катару робить його важливим морським вузлом у регіоні — країна має доступ до вигідних морських перевезень, а також використовує море для експорту нафти та скрапленого природного газу.

Саме природні ресурси зробили Катар однією з найбагатших країн світу за ВВП на душу населення. Країна спеціалізується на видобутку й експорті природного газу та нафти, а також активно розвиває інфраструктуру, інвестує в спорт, медіа та міжнародні проєкти.

Столиця Катару — місто Доха, саме його часто плутають із назвою країни, вводячи в пошук запит “де розташоване місто Катар”. Насправді такого міста не існує — йдеться про Доху. У столиці розміщені урядові установи, ділові центри, стадіони, міжнародний аеропорт і головні об’єкти інфраструктури.

Катар має стратегічно важливе значення для США — на його території розміщена одна з найбільших американських військових баз у регіоні.

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