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Нетаньягу пообіцяв Трампу утриматися від ударів по Ірану

Беньямін Нетаньягу Трамп
Фото: Getty Images

Ізраїль у вівторок завдав удару по радіолокаційній станції на північ від Тегерана, але утримався від подальших атак після того, як прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу поговорив з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомили у канцелярії Нетаньягу.

Ізраїль обіцяє утриматися від ударів по Ірану

Удару по Ірану завдали через кілька годин після того, як мало настати перемир’я. Влада Ізраїлю звинуватила Тегеран у порушенні перемир’я, випустивши кілька ракет по Ізраїлю.

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В офісі Нетаньягу заявили, що Трамп “висловив велику вдячність Ізраїлю”, а ізраїльський прем’єр пообіцяв утриматися від подальших ударів.

Джерело в Білому домі повідомило CNN, що Трамп розмовляв з Нетаньягу у вівторок вранці і був “надзвичайно твердим і прямим”.

Іранське державне інформагентство Fars повідомило у вівторок, що його кореспондент чув вибухи на півночі Ірану через кілька годин після того, як Ізраїль і Іран домовилися про припинення вогню.

Кореспондент Fars повідомив, що вибух пролунав у прибережному місті Бабольсар, на північ від Тегерана. До місця вибуху направили рятувальні машини і карети швидкої допомоги.

За даними Тель-Авіва, дві іранські балістичні ракети були запущені в бік Ізраїлю приблизно через три години після того, як перемир’я, оголошене Трампом, набуло чинності.

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