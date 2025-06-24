Пекін і Москва зміцнюють союз: 600 військових КНР навчатимуться в Росії – розвідка

Росія продовжує поглиблювати військову співпрацю з Китаєм, попри публічні прагнення до діалогу зі США. У 2025 році Москва планує прийняти близько 600 китайських військових для стажування на базах і в навчальних центрах ЗС РФ.

Про це повідомляє видання Kyiv Post, посилаючись на власні джерела у ГУР Міноборони.

РФ вчитиме 600 військових Китаю

— Кремль ухвалив рішення надати можливість китайським військовослужбовцям вивчати та впроваджувати досвід російської армії, отриманий у війні проти України, – сказав співрозмовник у ГУР.

Китайських військових готуватимуть до протидії західному озброєнню – зокрема, навчатимуть танкістів, артилеристів, інженерів та фахівців із ППО.

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В українській розвідці зазначають, що такі дії Москви та Пекіна демонструють спільний намір “рухатися курсом глобального протистояння Заходу”.

Наприкінці травня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має можливість отримувати китайські дрони типу Mavic, водночас для України та країн Європи така можливість закрита.

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