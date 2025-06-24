Посилення ППО: Гілі повідомив про нову військову допомогу від Британії

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про підготовку нової військової допомоги для України, а також повідомив про майбутнє засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат Рамштайн, яке заплановане на липень.

Військова допомога від Британії спрямована на посилення ППО

– Завтра ви почуєте від прем’єр-міністра Великої Британії подальше оголошення про допомогу Великої Британії, спрямовану на посилення протиповітряної оборони. Наступного місяця відбудеться засідання UDCG, на якому Рустем, Борис Пісторіус та я спробуємо реформувати UDCG, щоб вона могла співпрацювати з NSATU і НАТО, але з метою довгострокової підтримки України та координації існуючих коаліцій, – заявив Гілі у вівторок на форумі NATO Public Forum, що проходить у Гаазі.

Міністр наголосив, що зараз важливо не забувати про війну, попри відсутність ознак швидкого її завершення.

Він наголосив, що мир ще далекий, а тому “ми не маємо права ставити його під загрозу, ігноруючи війну”. Основним завданням, за словами Гілі, є підтримка України та зміцнення її оборонних можливостей у протистоянні з Росією.

Зараз дивляться

Нагадаємо, 23 червня президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Лондоні домовилися про запуск спільної оборонної ініціативи. Сторони підтвердили готовність до співпраці у виробництві озброєння для посилення захисту України.

У Гаазі триває Саміт НАТО. Засідання організовано під головуванням генерального секретаря Альянсу Марка Рютте в приміщенні Всесвітнього форуму.

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