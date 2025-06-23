Ринки реагують на удар по Ірану: що відбулося з акціями та цінами на нафту

23 червня американські фондові ринки зросли, а ціни на нафту, навпаки, впали. Причина полягає в зменшенні побоювань, що Іран обмежить постачання нафти у відповідь на авіаудари США. Це дало інвесторам надію, що світова економіка не постраждає через перебої з нафтою.

Про це пише AP.

Що відбувається на ринках після ударів США по Ірану

У понеділок на американських фондових ринках спостерігалося зростання. Індекси Dow Jones, S&P 500 і Nasdaq зросли в межах 0,6-0,8%.

Зараз дивляться

Як пише AP, акції Tesla зросли на 9,4% після запуску тестових безпілотних таксі в Техасі, що підштовхнуло індекс S&P 500 вгору.

Натомість акції Hims & Hers Health впали на 32,3% через припинення співпраці з Novo Nordisk щодо препарату Wegovy.

Європейські ринки дещо знизилися: французький CAC 40 – на 0,7%. В Азії Hang Seng зріс на стільки ж.

Яка вартість нафти

На відміну від бірж, ціни на нафту впали. Спочатку, в неділю ввечері, вони зросли на 4% через першу реакцію ринку на авіаудари США.

Однак у понеділок ситуація змінилася – барель американської нафти подешевшав до $69,34 (-6,1%), а Brent – до $71,50 (-5,3%). Це майже повернуло ціни до рівня, який спостерігався до початку бойових дій. Тоді американська сира нафта коштувала трохи більше ніж $68.

Вартість нафти 23 червня різко знизилася після того, як Іран завдав ракетного удару по американській авіабазі Аль-Удейд в Катарі. Це може стати потенційним сигналом бажання деескалації конфлікту.

– Мабуть, найважливішим для фінансових ринків було те, що ці заходи у відповідь, схоже, не були спрямовані на потік нафти. Протягом всієї війни між Ізраїлем та Іраном побоювалися, що це може скоротити світові запаси нафти, що призведе до зростання цін на неї, бензин та інші продукти, вироблені з сирої нафти, – пише AP.

Зазначається, що Іран міг би заблокувати Ормузьку протоку, через яку проходить 20% світової нафти, але аналітики вважають це малоймовірним, адже сам Тегеран експортує через неї нафту, переважно до Китаю.

Деякі сподіваються, що конфлікт з Ізраїлем буде коротким і не зашкодить нафтовому ринку. Інші попереджають: якщо протоку закриють, нафта може подорожчати до $130 за барель, що призведе до зростання цін на паливо, товари і ускладнить зниження ставок Федеральною резервною системою (ФРС).

Джерело : AP

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