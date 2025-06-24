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Трамп опублікував скриншот повідомлення від генсека НАТО, Рютте відреагував

Зустріч Рютте з Трампом
Фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на оприлюднений президентом США Дональдом Трампом скриншот повідомлення, в якому той дякував за рішучі дії в Ірані та зобов’язання від європейських союзників Альянсу про підвищення видатків на оборону до 5% від ВВП.

Рютте про оприлюднений Трампом скриншот

– У мене немає абсолютно жодних проблем з цим. У цьому немає нічого, що мало б залишатися таємницею, – сказав генсек НАТО журналістам.

Марк Рютте виступив через кілька годин після того, як Дональд Трамп, перебуваючи у дорозі на саміт НАТО у Гаазі, опублікував скриншот особистого повідомлення від нього.

– Дональде, ти підвів нас до справді важливого моменту для Америки, Європи та світу. Ти досягнеш того, чого не зміг зробити жоден американський президент за десятиліття, – йшлося у повідомленні Рютте.

У смс генсек НАТО зазначив, що Європа заплатить великою ціною, як і повинно бути, і це нібито буде перемогою Трампа.

Зараз дивляться

В Організації Північноатлантичного договору підтвердили, що він дійсно надіслав це повідомлення.

Скриншот

Скриншот повідомлення генерального секретаря НАТО Марка Рютте, оприлюднений президентом США Дональдом Трампом у Truth Social

Журналісти наголосили, що Рютте хоче, щоб лідери схвалили значне збільшення витрат на оборону для 32 країн НАТО під час завтрашньої зустрічі.

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Джерело: AP News

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