Трамп опублікував скриншот повідомлення від генсека НАТО, Рютте відреагував

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на оприлюднений президентом США Дональдом Трампом скриншот повідомлення, в якому той дякував за рішучі дії в Ірані та зобов’язання від європейських союзників Альянсу про підвищення видатків на оборону до 5% від ВВП.

Рютте про оприлюднений Трампом скриншот

– У мене немає абсолютно жодних проблем з цим. У цьому немає нічого, що мало б залишатися таємницею, – сказав генсек НАТО журналістам.

Марк Рютте виступив через кілька годин після того, як Дональд Трамп, перебуваючи у дорозі на саміт НАТО у Гаазі, опублікував скриншот особистого повідомлення від нього.

– Дональде, ти підвів нас до справді важливого моменту для Америки, Європи та світу. Ти досягнеш того, чого не зміг зробити жоден американський президент за десятиліття, – йшлося у повідомленні Рютте.

У смс генсек НАТО зазначив, що Європа заплатить великою ціною, як і повинно бути, і це нібито буде перемогою Трампа.

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В Організації Північноатлантичного договору підтвердили, що він дійсно надіслав це повідомлення.

Журналісти наголосили, що Рютте хоче, щоб лідери схвалили значне збільшення витрат на оборону для 32 країн НАТО під час завтрашньої зустрічі.

Джерело : AP News

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