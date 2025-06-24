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Засідання Коаліції охочих відбудеться найближчими тижнями: що відомо

Коаліція охочих
Фото: Офіс президента

Найближчими тижнями має відбутися онлайн засідання Коаліції охочих на чолі з Великою Британією та Францією.

Про це повідомляє Reuters.

Варто зауважити, що до складу Коаліції охочих не входять США.

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Також повідомляється Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосили у понеділок про нову ініціативу спільного виробництва у сфері оборони. Домовленість було досягнуто під час короткого візиту президента України до Лондона для обговорення захисту нашої держави від Росії.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський побіжно говорив під час інтерв’ю у суботу, що незабаром має відбутися засідання Коаліції охочих.

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