Зеленський підтримав вимоги Трампа про збільшення країнами НАТО оборонних витрат

Президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників пленарного засідання Форуму оборонних індустрій у Нідерландах заявив, що немає жодних ознак, які б свідчили про бажання президента РФ Володимира Путіна завершити війну проти України.

Путін думає тільки про війну – Зеленський

За його словами, Росія готується до потенційного наступу на країни НАТО, що потребує негайного збільшення оборонних бюджетів з боку держав альянсу, як цього вимагає президент США Дональд Трамп.

– Росія відхиляє всі пропозиції про мир, включаючи пропозиції від Сполучених Штатів Америки. Путін думає тільки про війну. Це факт. Можливо, він пов’язує своє політичне виживання зі своєю здатністю продовжувати вбивати. Поки він вбиває, він живе. І наша розвідка це підтверджує. Росія навіть планує нові військові операції на території НАТО, тобто у ваших країнах, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що до завершення війни в Україні країни НАТО повинні серйозно готуватися до захисту власної безпеки. Зеленський акцентував увагу на необхідності зупинити Путіна саме на українській території, адже його амбіції не обмежуються лише Україною.

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Країни ЄС мають збільшити оборонні витрати

– Європейські країни повинні збільшити видатки на оборону. Ми вважаємо, що 5% ВВП – це правильний рівень. Єдина Європа може створити оборонний потенціал, який зруйнує ілюзію Росії, що війна з Європою може їй щось принести. Щоб швидше знищити цю ілюзію, ми повинні позбавити Росію можливості безкарно продовжувати цю війну проти України, – додав президент.

Зеленський також зазначив, що найефективніше буде зупинити агресора там, де він уже зазнає труднощів на фронті.

Президент подякував всім країнам та лідерам, які вирішили виділити частину національних витрат на оборону для підтримки України.

– Якщо кожна європейська країна виділить на це принаймні 0,25% свого ВВП, (і ми вдячні тим країнам, які виділяють більше, як Нідерланди, Норвегія, Швеція, і таким великим зобов’язанням, як від Німеччини, це цілком розумно), шанси на мир в Європі зростуть, – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 23 червня стало відомо, що країни-члени НАТО дійшли згоди щодо підвищення витрат на оборону до рівня 5% від валового внутрішнього продукту. Це рішення має значення і для України: в одному з пунктів підсумкової декларації саміту, що проходив у Гаазі, прямо зазначено про підтримку нашої держави.

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