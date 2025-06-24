Чи знищено ядерну програму Ірану: дані розвідки, супутникові фото та оцінки

З початку безпрецедентних ударів Ізраїлю по іранських цілях на початку цього місяця цілі операції були абсолютно чіткими – усунення ядерних загроз.

Чи зазнала поразки ядерна програма Ірану

Як пояснив CNN один ізраїльський військовий чиновник, метою операції було назавжди усунути ядерні та ракетні загрози Ісламської Республіки.

Але з урахуванням укладеного режиму припинення вогню далеко не очевидно, що амбітної мети досягнуто, вважають іноземні журналісти.

Зараз дивляться

Західні військові джерела стверджують, що ще зарано повністю оцінювати збитки, завдані ударами США та Ізраїлю. Хоча супутникові знімки, проаналізовані CNN, свідчать про значні руйнування на ключових ядерних об’єктах Ісфахані, Натанзі та Фордо.

Іранська суперечлива програма збагачення урану, в якій використовуються чутливі центрифуги, часто встановлені глибоко під землею в укріплених бункерах, ймовірно, виведена з ладу або пошкоджена, якщо не повністю знищена.

Президент США Дональд Трамп наполягає, що Іран ніколи не зможе відновити свою ядерну програму.

Але якщо буде політична воля, Іран може мати можливості та засоби для відродження своєї програми. Ймовірно, технічні розробки Тегерану збереглися, попри те, що Ізраїль переслідує кількох іранських науковців-ядерників.

Водночас представники МАГАТЕ, що є органом ООН з нагляду за ядерною енергетикою, підтверджують, що вони досі не впевнені щодо місцеперебування ядерного матеріалу, який Іран вже виробив.

Йдеться про близько 880 фунтів (майже 400 кг) Уран-235, збагаченого до 60%, що близько до рівня, придатного для використання в зброї.

Що заявили в Ірані про атаку на ядерні об’єкти

Іранські державні видання повідомили, що ядерні об’єкти нібито були евакуйовані перед ударами США. Це викликає занепокоєння щодо того, що частина або весь збагачений ядерний матеріал зберігається, ймовірно, на невідомому та секретному об’єкті.

Але навіть якби Іран зміг безпечно сховати свій збагачений уран, перетворення його на матеріал збройового класу не буде швидким процесом.

Бомбардування США та Ізраїлю завдали серйозної шкоди можливостям Ірану створювати ядерну зброю, заявив колишній інспектор ООН Девід Олбрайт, який зараз є президентом аналітичного центру Інституту науки та міжнародної безпеки (ІДІЛ).

Він оцінив, що Ірану знадобиться щонайменше рік або два, щоб створити ядерну зброю.

Водночас джерела The Associated Press повідомляють, що попередній звіт розвідки США свідчить про те, що удари США відтермінували ядерну програму Ірану лише на кілька місяців.

За словами двох людей, знайомих з попередньою оцінкою, звіт показав, що хоча суботні удари по ядерних об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані зазнали значної шкоди, проте вони не були повністю зруйновані.

Білий дім рішуче відкинув цю оцінку, назвавши її абсолютно неправильною.

Чи змінить Іран стратегію щодо ядерної програми

Одне ключове питання залишається тим, чи змінить тепер Іран, який наполягав на тому, що його ядерна програма призначена виключно для мирних цілей, розрахунки та стратегію.

Іранські чиновники вже публічно натякають на вихід з ключового договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Якщо це станеться, це майже напевно буде інтерпретовано як підтвердження наміру Ірану створити бомбу. Але немає жодної гарантії, що ця ситуація розвиватиметься саме так.

Після ударів США по Ірану один західноєвропейський дипломат заявив CNN, що реальне вікно можливостей зачинено внаслідок американських дій.

Супутникові знімки свідчать про пошкодження трьох ядерних об’єктів Ірану

Американські бомбардувальники B-2 скинули 14 вибухівок масивного проникнення боєприпасів (масою близько 13,6 тис. кг) масивного боєприпасу, відомих як бомби GBU-57, на два ключові об’єкти зі збагачення урану – Фордо та Натанз, пише The Bloomberg.

Вони завдали ракетних ударів по Ісфаханському центру ядерних технологій, оминувши три дослідницькі реактори на місці. Повідомлена Іраном атака у відповідь на військову базу США в Катарі наступного дня була широко розцінена як деескалація, а ракети були перехоплені. Після цього Іран та Ізраїль домовилися про припинення вогню.

Хоча президент США Дональд Трамп сказав, що три уражені об’єкти Ірану повністю знищені, проте для повної оцінки масштабів збитків знадобиться час, наголосили у виданні.

Супутникові знімки Maxar Technologies та Planet Labs PBC, зроблені 22 червня, дають деякі попередні підказки. Зокрема, на них видно нові кратери, можливі обвалені входи в тунелі та отвори на вершині гірського хребта.

Але вони не дають переконливих доказів того, що внаслідок атаки прорвано найбільш захищені підземні споруди.

Які ядерні об’єкти Ірану атаковано

Натанз – один із двох відомих в Ірані передових об’єктів збагачення урану, який має цехи, закопані на глибині 40 м (131 фут) під землею, а також укріплені 8-метровою бетонною та сталевою оболонкою.

За даними Maxar Technologies, зображення показують новий кратер діаметром близько 5,5 м безпосередньо над частиною підземного об’єкта.

Найбільш захищеним ядерним об’єктом Ірану є Фордо – ще один передовий об’єкт зі збагачення урану. Він побудований щонайменше на 100 м під схилом гори. Шість великих кратерів помітні на всій території. Ймовірно, входи до тунелів заблоковані уламками – це є ознакою того, що вони могли обвалитися.

На супутникових знімках видно, що велика допоміжна будівля, яка може використовуватися для контролю вентиляції підземного залу, не постраждала. Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що з місця події не було викиду радіації.

Третім об’єктом, за яким завдали ударів США, став Ісфаханський центр ядерних технологій та досліджень. Це ключовий центр критично важливих хімічних процесів, що перетворюють уранову руду на сировину, яку можна збагачувати.

Хоча багато великих промислових будівель та ландшафтний внутрішній дворик постраждали, проте реактори-джерела нейтронів на місці не мають ознак пошкоджень на супутникових знімках.

Високопосадовці у Відні, які попросили видання The Bloomberg не називати їх імен, припустили, що їх навмисно залишили недоторканими, щоб уникнути радіоактивного розпаду.

За даними ВПС США, наявність темних кратерів на кожному місці збагачення свідчить про те, що бомби, що знищують бункери, могли проникнути на глибину до 60 м, перш ніж вибухнути.

Цю зброю можна розміщувати одну поверх іншої – це означає, що з кожним наступним вибухом вона може пробиватися ще глибше. Можливо, пройдуть тижні, перш ніж стане відомо про наслідки впливу американських бомб.

Оскільки розпочався процес оцінки збитків, іншим питанням залишається місцеперебування іранських запасів урану, близького до бомбового класу.

Цей запас урану може поміститися всього в достатньо малих 16 контейнерах, які можна носити на спині. Цього достатньо, щоб потенційно виготовити 10 ядерних боєголовок у таємному місці.

Як зазначили у The Bloomberg, останнє інспектори МАГАТЕ бачили його в Ісфахані понад тиждень тому. Але, можливо, його таємно вивезли з місця події.

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