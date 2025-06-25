Ми з ними до кінця: Трамп заявив про відданість США статті 5 НАТО

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив свою прихильність статті 5 на саміті НАТО, назвавши обіцянку держав-членів про виділення 5% від ВВП на оборону “великою новиною”.

Про це він сказав у Гаазі під час спілкування зі ЗМІ, пише газета The Guardian.

Трамп про статтю 5 НАТО

У Трампа запитали щодо відданості США статті 5 Організації Північноатлантичного договору.

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— Ми з ними (країнами-членами НАТО, – Ред.) до кінця, – заявив американський президент.

Стаття 5 є ключовим принципом НАТО – колективної оборони, яка стала основою блоку ще в часи холодної війни для захисту Західної Європи від СРСР.

Дональд Трамп зі свого боку визнав прогрес країн-членів у збільшенні витрат на оборону.

— Я просив їх збільшити витрати до 5% протягом кількох років, і вони збільшують їх до 5%, це великий (стрибок, – Ред.) з 2%, і багато хто навіть не платив 2%, тому я думаю, що це буде дуже великою новиною, – сказав він.

Генсек НАТО Марк Рютте, сидячи поруч із президентом США, наголосив, що європейці та канадці поступово зрівнюють свої оборонні витрати з американськими.

Це означає не збільшення навантаження на платників податків у США, а зростання внесків з боку союзників. За його словами, такого результату не вдалося б досягти без участі Дональда Трампа.

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