НАТО визнало Росію довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки

Саміт НАТО у Гаазі офіційно визнав Росію довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки. Таке рішення ухвалене за підтримки президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на декларацію саміту.

На саміті НАТО Росію офіційно визнали загрозою: деталі

Коротке рішення Альянсу, що складається лише з п’яти пунктів, називає російську загрозу основною причиною для зростання оборонних витрат держав-членів НАТО.

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— Ми знаємо, що існує загроза з боку Росії, короткострокова, довгострокова чи яка завгодно, але загроза з боку Росії існує, і ми повинні переконатися, що можемо захистити себе, – заявив генсек НАТО Марк Рютте.

Варто зазначити, що цього року Росія стала єдиною державою, що згадана у рішенні НАТО як загроза.

У документі відсутні навіть згадки про Китай, попри фокусування США на китайському питанні.

Рішення ухвалене консенсусом, тож його підтримали усі держави-члени Північноатлантичного блоку, включно з Вашингтоном.

Це означає офіційне визнання всіма 32 країнами НАТО того, що Росія становить системну загрозу для безпеки євроатлантичного регіону.

Крім того, документ фактично закріплює новий рівень оборонних зобов’язань країн-членів, збільшуючи мінімальну планку витрат з нинішніх 2% до 5% ВВП протягом наступного десятиліття.

Нагадаємо, що угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що не вважає Росію загрозою для НАТО, хоча офіційна позиція Північноатлантичного блоку кардинально відрізняється від його поглядів.

Крім того, Орбан виступив проти членства України в Альянсі та заявив, що його завдання не допустити цього.

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