НАТО визнало Росію довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки
Саміт НАТО у Гаазі офіційно визнав Росію довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки. Таке рішення ухвалене за підтримки президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на декларацію саміту.
На саміті НАТО Росію офіційно визнали загрозою: деталі
Коротке рішення Альянсу, що складається лише з п’яти пунктів, називає російську загрозу основною причиною для зростання оборонних витрат держав-членів НАТО.
— Ми знаємо, що існує загроза з боку Росії, короткострокова, довгострокова чи яка завгодно, але загроза з боку Росії існує, і ми повинні переконатися, що можемо захистити себе, – заявив генсек НАТО Марк Рютте.
Варто зазначити, що цього року Росія стала єдиною державою, що згадана у рішенні НАТО як загроза.
У документі відсутні навіть згадки про Китай, попри фокусування США на китайському питанні.
Рішення ухвалене консенсусом, тож його підтримали усі держави-члени Північноатлантичного блоку, включно з Вашингтоном.
Це означає офіційне визнання всіма 32 країнами НАТО того, що Росія становить системну загрозу для безпеки євроатлантичного регіону.
Крім того, документ фактично закріплює новий рівень оборонних зобов’язань країн-членів, збільшуючи мінімальну планку витрат з нинішніх 2% до 5% ВВП протягом наступного десятиліття.
Нагадаємо, що угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що не вважає Росію загрозою для НАТО, хоча офіційна позиція Північноатлантичного блоку кардинально відрізняється від його поглядів.
Крім того, Орбан виступив проти членства України в Альянсі та заявив, що його завдання не допустити цього.