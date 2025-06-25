Рубіо здивував cоюзників по НАТО, змінивши риторику щодо Росії – Politico
Державний секретар США Марко Рубіо охолодив ентузіазм європейських країн щодо нових санкцій проти Росії, чим несподівано вразив міністрів закордонних справ НАТО, з якими він зустрічався напередодні на щорічному саміті альянсу.
Про це пише Politico.
Трамп знає, коли запровадити санкції проти РФ
Під час вечері напередодні саміту НАТО у вівторок Рубіо заявив, що Сенат, імовірно, розгляне законопроєкт щодо посилення санкцій проти РФ після ухвалення великої податково-бюджетної ініціативи президента Дональда Трампа, відомої як Великий гарний законопроєкт.
За словами чотирьох європейських дипломатів, знайомих із перебігом зустрічі, Рубіо припустив, що голосування може відбутися вже цього тижня.
Попри критику з боку союзників через небажання адміністрації Трампа зайняти жорсткішу позицію щодо Москви, Рубіо визнав, що саме Росія блокує мирні переговори щодо завершення війни в Україні.
Втім, вже наступного дня в ексклюзивному інтерв’ю Politico на полях саміту, він озвучив причини стриманого підходу США до нових обмежень.
– Якщо ми зробимо те, чого тут усі хочуть – тобто розчавимо Росію ще більшими санкціями, то втратимо можливість розмовляти про припинення вогню. І тоді з ким вони говоритимуть? – сказав Рубіо.
Він додав, що президент знає, коли буде слушний момент для зміни курсу.
Один із високопосадовців США зазначив, що Рубіо послідовно комунікує три головні тези:
- президент Трамп переконаний, що єдиний спосіб завершити війну – це переговори;
- нові санкції від США унеможливлять участь Вашингтона в мирному процесі;
- американський Сенат – незалежний орган, і рано чи пізно він таки ухвалить санкції.
Законопроєкт щодо санкцій в Конгресі
Хоча законодавча ініціатива сенатора Ліндсі Грема вже має понад 80 співавторів – достатньо, щоб подолати президентське вето – лідер більшості в Сенаті Джон Тюн наразі не поспішає з розглядом. Він чекає на чіткий сигнал підтримки від Трампа.
Рубіо підтвердив, що Білий дім працює з Гремом та іншими сенаторами над деталями, щоб законопроєкт залишив президентові гнучкість для санкцій.
– Це може статися. Ми вже обговорили, як його структуризувати. Бо вважаємо, що він має дати президентові можливість гнучко застосовувати санкції. І ми жодної з чинних санкцій не скасували, – сказав Рубіо.
Попри стриману риторику на саміті, де посадовці НАТО намагались уникати дій, які могли б роздратувати Трампа, деякі європейські дипломати все ж висловлювали невдоволення браком рішучості у США щодо війни в Україні.
– Зрештою це може виглядати так, що Путін водить Трампа за ніс. Трамп каже, що хоче завершити війну. Але це можливо лише, якщо тиск на Путіна посилиться, – сказав один із європейських дипломатів.