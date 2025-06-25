Рубіо здивував cоюзників по НАТО, змінивши риторику щодо Росії – Politico

Державний секретар США Марко Рубіо охолодив ентузіазм європейських країн щодо нових санкцій проти Росії, чим несподівано вразив міністрів закордонних справ НАТО, з якими він зустрічався напередодні на щорічному саміті альянсу.

Про це пише Politico.

Трамп знає, коли запровадити санкції проти РФ

Під час вечері напередодні саміту НАТО у вівторок Рубіо заявив, що Сенат, імовірно, розгляне законопроєкт щодо посилення санкцій проти РФ після ухвалення великої податково-бюджетної ініціативи президента Дональда Трампа, відомої як Великий гарний законопроєкт.

Зараз дивляться

За словами чотирьох європейських дипломатів, знайомих із перебігом зустрічі, Рубіо припустив, що голосування може відбутися вже цього тижня.

Попри критику з боку союзників через небажання адміністрації Трампа зайняти жорсткішу позицію щодо Москви, Рубіо визнав, що саме Росія блокує мирні переговори щодо завершення війни в Україні.

Втім, вже наступного дня в ексклюзивному інтерв’ю Politico на полях саміту, він озвучив причини стриманого підходу США до нових обмежень.

– Якщо ми зробимо те, чого тут усі хочуть – тобто розчавимо Росію ще більшими санкціями, то втратимо можливість розмовляти про припинення вогню. І тоді з ким вони говоритимуть? – сказав Рубіо.

Він додав, що президент знає, коли буде слушний момент для зміни курсу.

Один із високопосадовців США зазначив, що Рубіо послідовно комунікує три головні тези:

президент Трамп переконаний, що єдиний спосіб завершити війну – це переговори;

нові санкції від США унеможливлять участь Вашингтона в мирному процесі;

американський Сенат – незалежний орган, і рано чи пізно він таки ухвалить санкції.

Законопроєкт щодо санкцій в Конгресі

Хоча законодавча ініціатива сенатора Ліндсі Грема вже має понад 80 співавторів – достатньо, щоб подолати президентське вето – лідер більшості в Сенаті Джон Тюн наразі не поспішає з розглядом. Він чекає на чіткий сигнал підтримки від Трампа.

Рубіо підтвердив, що Білий дім працює з Гремом та іншими сенаторами над деталями, щоб законопроєкт залишив президентові гнучкість для санкцій.

– Це може статися. Ми вже обговорили, як його структуризувати. Бо вважаємо, що він має дати президентові можливість гнучко застосовувати санкції. І ми жодної з чинних санкцій не скасували, – сказав Рубіо.

Попри стриману риторику на саміті, де посадовці НАТО намагались уникати дій, які могли б роздратувати Трампа, деякі європейські дипломати все ж висловлювали невдоволення браком рішучості у США щодо війни в Україні.

– Зрештою це може виглядати так, що Путін водить Трампа за ніс. Трамп каже, що хоче завершити війну. Але це можливо лише, якщо тиск на Путіна посилиться, – сказав один із європейських дипломатів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.