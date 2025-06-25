Трамп не виключає, що Путін має територіальні амбіції за межами України

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін може мати територіальні амбіції за межами України.

Про це він сказав під час саміту НАТО у Гаазі, пише газета The Guardian.

Трамп не виключає агресії з боку РФ до інших країн

Відповідаючи на запитання про заяву голови Об’єднаного комітету начальників штабів Дена Кейна про те, що Путін може мати ширші територіальні амбіції за межами України, Трамп відповів, що це “можливо”.

Зараз дивляться

Водночас він сказав, що, на його думку, Путін “хотів би вийти з цієї ситуації”.

— Я знаю одну річ, яку він хотів би вирішити, він хотів би вийти з цієї ситуації. Для нього це безлад, – додав президент США.

Трамп також заявив, що Європа має взяти на себе більше відповідальності, щоб запобігти майбутнім катастрофам та війнам, на кшталт повномасштабного нападу Росії на Україну.

Нагадаємо, на полях саміту НАТО у Гаазі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером.

Зеленський назвав зустріч із Трампом змістовною та подякував йому та США. За його словами, під час зустрічі йшлося про шляхи припинення вогню та досягнення миру.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.