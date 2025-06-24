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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Трампа і Зеленського розсадили подалі на вечері короля Нідерландів

Королівська вечеря перед самітом НАТО: де сиділи Трамп і Зеленський
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський вечеряють разом у королівському палаці Нідерландів, але сидять за різними столами. Про це пише АР.

Де сиділи Трамп і Зеленський на королівській вечері у Нідерландах

Трамп розміщений поруч із прем’єркою Італії Джорджією Мелоні, яка поділяє його погляди. За їхнім столом також сидять король Нідерландів Віллем-Олександр та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

У Зеленського теж почесне місце за вечерею, але за іншим столом – разом із королевою Нідерландів Максимою.

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Вечеря проходить на тлі дипломатичного напруження через війну Росії проти України, зобов’язання Трампа перед НАТО та його рішення завдати ударів по ядерних об’єктах Ірану.

Король Нідерландів Віллем-Олександр привітав лідерів НАТО на вечері у своєму палаці Хейс тен Бос, напередодні історичного саміту 32-х країн-членів Альянсу.

Монарх особливо відзначив присутність Дональда Трампа, який після вечері залишився ночувати в палаці.

трамп на вечері НАТО 24 червня

Фото: Getty Images

Що подають на вечерю на саміті НАТО

На королівській вечері для лідерів НАТО, що відбулася у вівторок увечері у королівському палаці Нідерландів, фотографи зафіксували таке меню.

Підсмажений тунець із мусом з амстердамських огірочків, філе телятини з соусом із лисичок, спаржа та картопля “помм паоло”. Мариновані овочі, шніт-цибуля, вершки та хрумка смажена цибуля.

На десерт – шоколадний тарт із ніжною карамеллю та ванільним соусом.

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