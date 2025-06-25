В Ірані визнали “серйозні пошкодження” ядерних об’єктів після атак США й Ізраїлю

В Ірані заявили, що їхні ядерні об’єкти були “серйозно пошкоджені” внаслідок атак Ізраїлю та Сполучених Штатів.

Про це заявив речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї, повідомляє Al Jazeera.

В Ірані визнали пошкодження ядерних об’єктів

Відповідаючи на запитання про стан іранських ядерних об’єктів, які постраждали від атак США та Ізраїлю, представник МЗС країни визнав пошкодження.

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— Так, наші ядерні об’єкти були сильно пошкоджені. Це точно, тому що (вони, – Ред.) неодноразово піддавалися атакам, – сказав він.

Багаї зазначив, що йому більше немає чого додати з цього питання, бо це “технічні” моменти. Він сказав, що Організація з атомної енергії Ірану та інші відповідні відомства займаються цим питанням.

Кореспондент Axios Барак Равід оприлюднив документ з висновками Ізраїльської комісії з атомної енергії, який Білий дім розіслав представникам медіа.

Там йдеться, що внаслідок американського удару по ядерному об’єкту у Фордо було зруйновано критично важливу інфраструктуру, а також виведено з ладу установку зі збагачення урану.

— Ми вважаємо, що американські удари по ядерних об’єктах Ірану в поєднанні з ізраїльськими ударами по інших елементах військової ядерної програми Ірану на багато років відкинули здатність країни розробляти ядерну зброю, – стверджує комісія.

У неділю, 22 червня, бомбардувальники ВПС США вдарили по ядерних об’єктах Ірану.

Ударів було завдано по двох головних центрах збагачення урану – об’єкту в гірському районі Фордо та заводу в Натанзі, який Ізраїль раніше атакував менш потужною зброєю.

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