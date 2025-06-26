Більше ракет та дронів, менше F-35: що у бюджетному запиті Трампа на 2026 рік

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб в оборонному бюджеті на наступний рік було передбачено підвищення зарплат для американських військових, збільшено фінансування для виробництва високотехнологічних ракет та дронів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на бюджетні документи.

У Білому домі заявили, що фінансування буде використано для стримування агресії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні та пожвавлення американської оборонно-промислової бази.

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Більшу частину фінансування для проєкту Трампа Golden Dome (Золотий купол) з протиракетної оборони включили в окремий бюджетний запит.

Оборонний бюджет США: що передбачає

Так, бюджетний запит на оборону та нацбезпеку на 2026 рік становить $892,6 млрд.

У бюджеті на 2026 рік Трамп запросив менше винищувачів F-35, які виготовляє компанія Lockheed Martin, і лише три військові кораблі. Закупівля кораблів класу Virginia (Вірджинія), виготовлених компаніями General Dynamics та Huntington Ingalls Industries, а також 15 інших кораблів включать в окремий законопроєкт про асигнування, повідомило ВМС США.

Бюджет передбачає підвищення зарплати військовослужбовцям на 3,8%, але також скорочує витрати шляхом виведення з експлуатації застарілого озброєння, зокрема кораблів та літаків, експлуатація яких є доволі дорогою.

Згідно з бюджетним планом, Військово-морські сили США мають скоротити штат цивільних співробітників на 7286 осіб.

В останній рік перебування Джозефа Байдена на посаді президента у бюджеті на 2025 рік заклали закупівлю 68 літаків F-35. У бюджеті Трампа на 2026 фінансовий рік передбачено закупівлю лише 47 винищувачів.

Пріоритет для оборони США

Пріоритетом Пентагона лишається закупівля боєприпасів і ключових систем озброєння.

Військово-повітряні сили США акцентують сили на інвестуванні в високоточні крилаті ракети JASSM – Extended Range (розширеного діапазону) і Long Range Anti-Ship (далекобійна протикорабельна ракета), які можуть бути більш ефективними в Тихоокеанському регіоні.

Водночас оборонний бюджет на 2026 рік передбачає значно менше ракет Precision Strike Missile, які замінять армійські тактичні ракети (ATACM), що використовуються в Україні. Всі три ракети виробляє компанія Lockheed Martin.

Бюджет також збільшує видатки на невеликі безпілотники, які показали свою ефективність на війні в Україні.

Наразі республіканці обговорюють пріоритети видатків на оборону в рамках оборонного пакету на суму $150 млрд, що міститься в законопроєкті One Big Beautiful Bill Act, який ще не ухвалили. Палата представників вже ухвалила його. Закон у підсумку надасть початкове фінансування в розмірі $25 млрд для суперечливого проєкту Трампа щодо протиракетної системи Золотий купол.

Видатки на оборону зазвичай становлять близько половини бюджету США – решта йде на транспорт, освіту, дипломатію та інші галузі.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія придбає щонайменше 12 винищувачів F-35, які можуть нести ядерні боєголовки.

Джерело : Reuters

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