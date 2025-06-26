Держдеп США припинить майже всі закордонні грантові програми, крім двох

Білий дім наказав Державному департаменту США припинити закордонні гранти майже на всі програми, що фінансуються Бюро з питань демократії, прав людини та праці (DRL).

Держдепу США наказано припинити майже всі грантові програми

Як повідомляє The Guardian, це вплине на майже $1,3 млрд грантів, повідомили журналістам троє чиновників Держдепу США, посилаючись на брифінги щодо результатів Огляду іноземної допомоги, підготовленого Адміністративно-бюджетним управлінням (OMB).

З 391 активного гранту лише два не було рекомендовано скоротити, зазначили американські чиновники. Вони стосувалися однієї програми в Китаї, а ще однієї – в Ємені.

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– Ці рекомендації припинять близько 80% усієї іноземної допомоги уряду США, – заявив чиновник Державного департаменту, який коротко пояснив результати огляду.

Більшість програм DRL, яким загрожує припинення, не перелічені публічно. Вони підтримують вразливих осіб або меншини в країнах з авторитарними урядами, які можуть вжити заходів помсти проти одержувачів допомоги США.

Деякі з програм, на які спрямований перегляд, включатимуть групу швидкого реагування, призначену для підтримки продемократичних активістів за кордоном, яким може знадобитися термінове переселення або інший захист, якщо їхнє життя опиниться під загрозою.

– Ці програми забезпечують рятівне коло для організаторів та громадянського суспільства, які працюють над тим, щоб спробувати принести демократичні цінності в ці країни, – сказало одне джерело, додавши, що йдеться про Кубу та Венесуелу.

Інші гранти зосереджені на інтернет-цензурі, медіаграмотності, правах людини, програмах запобігання злочинам і допомоги у виборах, а також зусиллях щодо боротьби з транснаціональними репресіями з боку таких країн, як Китай.

– Надання будь-якої іноземної допомоги, зокрема для програм розвитку демократії, буде визначатися тим, чи зробить вона США безпечнішою і сильнішою, – зазначив високопосадовець Держдепу.

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