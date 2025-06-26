Ердоган каже, що Трамп готовий приїхати в Туреччину, якщо там буде Путін

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий приїхати на переговори щодо України до Туреччини, якщо туди приїде російський диктатор Володимир Путін.

Про це він сказав, спілкуючись із журналістами на борту свого літака дорогою із саміту НАТО у Гаазі, пише CNN Türk.

Трамп приїде до Туреччини на переговори: умова

В Ердогана запитали, які дипломатичні кроки робитиме Туреччина, щоб повернутися за стіл переговорів для припинення війни в Україні.

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Він сказав, що ця війна повинна закінчитися і що Туреччина відзначає важливість і пріоритет дипломатії у вирішенні конфліктів.

За його словами, Україна та Росія неодноразово демонстрували, що вони довіряють турецькій стороні. А переговори, що відбулися в Стамбулі, відкрили двері для миру.

— Ми усвідомлюємо, що є події, які звужують простір для дипломатії, але якщо є хоча б маленька надія на мир, ми будемо її реалізовувати. Ба більше, на нашу думку, в українсько-російській війні є більше, ніж маленька надія на мир, – сказав він.

Ердоган додав, що зараз Анкара веде діалог з Москвою і Києвом про проведення третього раунду переговорів, і кінцева мета Туреччини – домогтися зустрічі щодо України саме на рівні лідерів.

— Трамп сказав, якщо президент Росії Володимир Путін приїде в Стамбул або Анкару за рішенням, я також приїду в Стамбул або Анкару, – сказав він.

Турецький лідер наголосив, що Туреччина встановить необхідні контакти, і “дай Боже, щоб ця зустріч відбулася якомога швидше”.

Нагадаємо, 2 червня у Стамбулі відбувся черговий раунд переговорів між делегаціями України та Росії за посередництва Туреччини. РФ на переговорах відмовилася погодитися на безумовне припинення вогню, запропонувавши режим тиші на 2-3 дні.

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