Хаменеї заявив про “перемогу” над США та майже “розвал” Ізраїлю

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї привітав іранський народ із перемогою над Ізраїлем після 12 днів протистояння, а також заявив про здобуту перемогу над США.

Про це він сказав у зверненні, оприлюдненому на його сторінці у соцмережі X (Twitter).

Аятола привітав іранців з перемогою над Ізраїлем і США

— Я вітаю вас з перемогою над оманливим сіоністським режимом. Вітаю наш дорогий Іран з перемогою над режимом США. Режим США вступив у війну безпосередньо, оскільки вважав, що в іншому випадку сіоністський режим буде повністю знищений. Він вступив у війну, намагаючись врятувати цей режим, але нічого не досяг, – заявив Хаменеї.

Він також сказав, що Ісламська Республіка “завдала важкого удару” по США. За його словами, Іран своєю атакою по авіабазі Аль-Удейд завдав їй шкоди.

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У зверненні Аятола також заявив, що “сіоністський режим майже розвалився та був знищений під ударами Ісламської Республіки”.

Напередодні 25 червня уряд Ірану опублікував заяву, в якій також заявив про капітуляцію “сіоністського режиму”.

24 червня президент Ірану Масуд Пезешкіан у зверненні до нації оголосив про кінець 12-денної війни, нібито нав’язаної Ізраїлем.

Зазначимо, що Іран окрім терміну “сіоністський режим” щодо Ізраїлю використовує ще й термін “малий сатана”, а щодо США – “великий сатана”. Ці вислови відображають офіційну позицію режиму Тегерана, який вважає обидві країни головними противниками Ісламської Республіки.

Така риторика з’явилася після Ісламської революції 1979 року і є засобом політичної та ідеологічної боротьби, підкреслюючи ворожі відносини з Тель-Авівом і Вашингтоном.

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