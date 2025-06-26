Літак F-35: характеристики та особливості винищувача

Велика Британія планує закупити 12 новітніх винищувачів F-35A, здатних нести ядерну зброю. Як повідомляє Sky News, це буде наймасштабніше нарощування ядерного арсеналу країни за останні десятиліття. Передбачається, що нові винищувачі будуть частиною місії ядерного стримування під керівництвом НАТО.

Що відомо про винищувачі F-35, які технічні характеристики та особливості літаків — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Винищувач F-35: особливості

Літак F-35 Lightning II — це багатоцільовий винищувач п’ятого покоління, розроблений американською компанією Lockheed Martin у співпраці з кількома країнами НАТО.

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Цей бойовий літак вважається одним із найтехнологічніших у світі. Він здатен ефективно діяти як у повітряному бою, так і при ураженні наземних цілей, здійснювати розвідку й виконувати спеціалізовані операції. Його зараховують до покоління американських малопомітних стелс-машин.

Попри свою інноваційність, літак F-35 неодноразово ставав предметом критики. Аналітики наголошують на надто високій вартості однієї одиниці у понад 100 млн доларів. Крім того, обслуговування цього винищувача потребує значних технічних ресурсів і кваліфікованого персоналу.

Сімейство F-35 включає три основні модифікації:

F-35A — базова модель для повітряних сил із традиційним способом зльоту та приземлення;

F-35B — варіант зі скороченим розбігом при зльоті та вертикальною посадкою, що активно використовується морською піхотою США;

F-35C — палубна версія, адаптована для експлуатації з авіаносців.

Технічні характеристики літака F-35

F-35 має широкий спектр можливостей, які дозволяють йому ефективно діяти в умовах сучасного бою.

Він здатен виконувати як розвідувальні операції, так і завдавати точкових ударів по важливих цілях.

Нижче наведено ключові технічні характеристики F-35, які виділяють його серед інших винищувачів:

довжина — 15,67 м;

розмах крила — 10,7 м;

максимальна злітна маса близько — 31 800 кг;

швидкість — 1 930 км/год;

бойовий радіус — 1 100 км (для F-35A);

двигун Pratt & Whitney F135;

озброєння внутрішні відсіки, а також підвісне (ракети, бомби).

Зокрема, F-35A є носіями американських ядерних бомб B61.

Винищувач F-35 оснащений найсучаснішими сенсорами, серед яких:

система виявлення загроз DAS (Distributed Aperture System);

радар AN/APG-81 з активною фазованою решіткою;

шолом пілота з проєкцією всієї інформації без потреби в традиційній кабінній панелі.

Ціна літака F-35 залежить від модифікації та комплектації. За даними, середня вартість F-35A у 2025 році становить приблизно 82-90 млн доларів США, F-35B — близько 105 млн доларів, а F-35C — приблизно 95-100 млн доларів.

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