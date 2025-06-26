Противників вступу України до ЄС і НАТО у Польщі більше, ніж прихильників — опитування

Частка поляків, які не підтримують вступ України до Європейського Союзу та НАТО, перевищує кількість прихильників цього кроку.

Про це свідчать результати опитування, проведеного агентством IBRiS на замовлення порталу Defence24 та ініціативи Stand With Ukraine.

Зростає скепсис у Польщі щодо інтеграції України до ЄС і НАТО

Згідно з опитуванням, за вступ України до ЄС виступають 35% респондентів, тоді як проти — 42%. У випадку з НАТО — 37% підтримують приєднання України, а 42% виступають проти.

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Серед основних причин незгоди поляки назвали побоювання щодо нечесної економічної конкуренції, проблеми з корупцією в Україні, а також ризики ескалації війни у разі прийняття України в Альянс.

Нагадаємо, переважна більшість поляків виступає проти відправки солдатів в Україну.

86,5% поляків не підтримують ідею відправки польських військових в Україну.

Категорично проти такого рішення висловилися 58,5% респондентів, ще 28% відповіли – скоріше проти. Лише 8,4% підтримують таку ініціативу: 0,8% з них відповіли безумовно так, а 7,6% – скоріше так. Ще 5,1% опитаних не змогли визначитися з відповіддю. Опитування показало, що незалежно від політичних поглядів більшість поляків єдині в цьому питанні.

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