Російські банки на межі боргової кризи через війну в Україні та санкції – Bloomberg

Економіка Росії перебуває у гіршому становищі, ніж це визнають офіційно. У найближчі роки фінансова система РФ може стикнутися із банківською кризою, повідомляють джерела Bloomberg.

Банківському сектору РФ загрожує боргова криза

Російські банкіри занепокоєні зростанням обсягів проблемної заборгованості. Через високі процентні ставки все більше корпоративних та приватних клієнтів не мають можливості вчасно погашати кредити.

Співрозмовники агентства описують ситуацію у банківському секторі РФ як небезпечну.

Зараз дивляться

Нинішні та колишні банківські чиновники, що говорили на умовах анонімності, вважають, що в разі погіршення економічної ситуації Росія стикнеться із борговою кризою, яка охопить банківський сектор протягом наступного року.

Напруга в банківській системі буде все частіше ставити питання щодо здатності президента Володимира Путіна підтримувати війну в Україні, яка вже йде четвертий рік. Це буде особливо актуально, якщо союзники Києва зі США та Європи застосують жорсткіші санкції проти російського фінансового сектора. Європейський Союз нині обговорює нові обмеження щодо низки російських банків.

Прихильники України також наполягали на запровадженні нових жорстких санкцій проти Росії від Дональда Трампа після того, як Путін відкинув заклики до припинення вогню для мирних переговорів. Досі президент США утримувався від таких заходів.

Офіційна статистика поки не відображає серйозних збоїв, але внутрішні звіти свідчать, що багато позичальників відкладають платежі по кредитах.

Згідно з оцінками, загальна сума проблемних боргів сягнула трильйонів рублів. Деякі банки вже фіксують кредитний дефіцит: лише за перші два місяці 2025 року корпоративний портфель зменшився на 1,5 трлн рублів (близько $19 млрд), хоча згодом ситуація частково стабілізувалася.

Дискусії щодо рецесії в російській економіці

На нещодавньому Петербурзькому міжнародному економічному форумі економічні ризики стали предметом публічної суперечки. Міністр економіки Максим Решетніков заявив, що країна “на межі рецесії”, водночас глава Центробанку Ельвіра Набіулліна назвала це “необхідним охолодженням”.

Міністр фінансів Антон Сілуанов визнав, що економіка перебуває у фазі сповільнення. Путін висловив свою позицію наступного дня.

– Деякі фахівці, експерти вказують на ризики стагнації та навіть рецесії. Цього, звичайно, не можна допустити за жодних обставин, – сказав він.

Вплив західних санкцій на економіку РФ

Роки безпрецедентних санкцій з боку США та країн Великої сімки з моменту вторгнення Путіна в Україну у 2022 році досі не поставили економіку Росії на коліна.

Уряд значно збільшив витрати на оборонну промисловість та на підтримку бізнесу, що постраждав від обмежень. Російські банки також зафіксували рекордні прибутки в 3,8 трлн рублів у 2024 році, що перевищили результат попереднього року на 20%, згідно з даними Центрального банку.

Проте попит армії на робочу силу посилив її дефіцит в тилу та сприяв зростанню заробітних плат. Це збільшило доходи багатьох росіян, також підживило прискорену інфляцію до річного піку понад 10% в перегрітій економіці.

У відповідь Банк Росії в жовтні підвищив свою ключову ставку до рекордних 21%. Цього місяця Набіулліна обережно знизила ключову ставку вперше за майже три роки до 20% після низки скарг від чиновників та підприємств, що високі боргові витрати гальмують зростання та загрожують банкрутством компаній.

Економіка РФ сповільнилася в першому кварталі до 1,4%

Хоча минулого року економіка зросла на 4,5%, річне зростання різко сповільнилося до 1,4% у першому кварталі 2025 року, згідно з даними Федеральної служби статистики.

Накопичуються проблеми з так званою двошляховою економікою Росії: військово-промисловий комплекс отримує вигоду від значних державних витрат на війну, а багато підприємств приватного сектора стикаються зі сповільненням попиту, зростанням витрат та зниженням цін на експорт.

Менш документованим є зростаюче навантаження на банківський сектор після надання пільгових кредитів для фінансування значної частини військових зусиль Кремля та через тягар повернення цих боргів.

За даними джерел та документів, спостерігається особливе уповільнення в будівельному та промисловому секторах, і навіть є деякі ознаки того, що оборонний сектор демонструє ознаки стагнації.

Занепокоєння щодо рівня проблемної заборгованості вже озвучуються публічно. У звіті Центробанку за травень попереджається про “вразливості фінансового сектора”, зокрема про зростання кредитних ризиків, високу концентрацію корпоративних позик і погіршення якості споживчого кредитування.

Згідно зі звітом, 13 з 78 найбільших російських компаній були не в змозі обслуговувати свої борги, що вдвічі більше, ніж роком раніше.

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