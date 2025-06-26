Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Тихановський заявив про підтримку України та пояснив, чому їздив в окупований Крим
Віддав би життя на фронті, щоб відмити гидоту: що заявив підозрюваний у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Хто залишив проєкт МастерШеф 15 у 17-му випуску за крок до фіналу: усі деталі
Чому в Одесі так багато сонечок і звідки вони взялися
Замах на Зеленського: президента України хотіли вбити в аеропорту Польщі
Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

Зеленський закликав лідерів ЄС надати бюджетну підтримку Україні

Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів Європи з закликом щодо продовження фінансової підтримки, необхідної для покриття бюджетних потреб України на наступний рік.

Україна розраховує на підтримку Європи

 – А бюджетна підтримка залишається для нас життєво важливою. Кожен з вас розуміє, що війна створює бюджетний дефіцит – і в умовах постійних російських атак жодна європейська країна не зможе самостійно впоратися з цим дефіцитом. І ми розраховуємо на вашу подальшу підтримку для покриття наших бюджетних потреб – особливо на наступний рік, – заявив Зеленський під час виступу на саміті Європейської Ради.

Президент також акцентував увагу на тому, що Україна неухильно виконує всі свої зобов’язання, пов’язані з процесом вступу до Європейського Союзу.

Тому, за його словами, буде справедливим отримати від ЄС однозначні сигнали підтримки, які б підтверджували досягнутий прогрес.

Зараз дивляться

– Зараз потрібне чітке політичне повідомлення – що Україна твердо стоїть на європейському шляху, і що Європа дотримується своїх обіцянок. Будь-яка затримка з боку Європи на цьому етапі може створити глобальний прецедент – привід сумніватися в словах і зобов’язаннях Європи, – додав Зеленський.

Він додав, що відкриття першого кластера для переговорів щодо вступу до ЄС Основи може вийти за рамки суто технічного кроку.

– Це буде політичне рішення, яке визначає майбутню інтеграцію України з Європою. Будь ласка, підтримайте це. І ми працюємо над тим, щоб бути готовими до всіх кластерів цього року, – резюмував він.

Читайте також
Зеленський і Стармер обговорили спільні оборонні проєкти і виробництво зброї
Володимир Зеленський і Кір Стармер

Пов'язані теми:

ЄСБюджет УкраїниВійна в УкраїніВолодимир Зеленський
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь