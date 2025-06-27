Данія першою в Європі захищатиме людей від дипфейків на рівні закону

Данський уряд планує посилити боротьбу з використанням штучного інтелекту для створення й поширення дипфейків, змінивши закон про авторське право, щоб кожен мав право на своє тіло, обличчя та голос.

Про це повідомляє The Guardian.

Данія захищатиме громадян від дипфейків на законодавчому рівні

Як повідомили в уряді Данії в четвер, країна має намір запровадити перший у Європі закон, який посилить захист людей від цифрових підробок їхньої особистості.

Зараз дивляться

Отримавши широку підтримку серед парламентських партій, Міністерство культури планує вже до літніх канікул винести проєкт змін на громадське обговорення, а восени – подати його на розгляд парламенту.

У документі дипфейк визначається як дуже реалістичне цифрове відтворення людини, включаючи її зовнішність і голос.

Міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт заявив, що сподівається, що законопроєкт стане недвозначним сигналом про те, що кожен має право на те, як він виглядає і звучить.

– Ми одностайні у своєму рішенні й надсилаємо чіткий сигнал: кожен має право на своє тіло, свій голос і свої риси обличчя. Очевидно, нинішній закон цього права від генеративного ШІ не гарантує, – сказав він у коментарі Guardian.

Ініціатива, яку, за даними уряду, підтримують близько 90% депутатів, з’явилася на тлі стрімкого розвитку ШІ, який спростив створення переконливих фальшивих зображень, відео чи звуку для імітації іншої людини.

Після ухвалення змін до закону про авторське право громадяни Данії зможуть вимагати від онлайн-платформ видалення такого контенту, якщо його поширено без їхньої згоди.

Закон також поширюватиметься на реалістичні, цифрові імітації виступів артистів без їхньої згоди. Порушення передбачатиме компенсацію для постраждалих.

Водночас уряд підкреслив, що нові правила не стосуватимуться пародій і сатири, які залишаться дозволеними.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.