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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Путін заявив, що РФ готова до наступних переговорів з Україною у Стамбулі

Володимир Путін
Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова провести наступний раунд переговорів з українською стороною у Стамбулі.

Путін про переговори РФ і України у Туреччині

Як повідомляють російські видання, Путін подякував президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану.

За словами російського диктатора, предметом переговорів з Києвом у Стамбулі стане обговорення меморандумів двох країн.

Зараз дивляться

На думку Путіна, російський і український меморандуми щодо мирного врегулювання прямо протилежні.

Але він заявив, що нібито переговори проводяться для пошуку шляхів зближення позицій.

Водночас кремлівський диктатор заявив, що російська сторона готова віддати Україні ще 3 тис. тіл загиблих військовослужбовців на доповнення до вже переданих 6 тис.

Крім цього, Путін стверджує, що Росія планує скорочення витрат на оборону. За словами диктатора, витрати РФ розраховані під успішне завершення повномасштабної війни проти України, проте він не уточнив, що саме має на увазі.

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Війна в УкраїніВолодимир ПутінСтамбулТуреччинаУкраїна-Росія
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