Торговельну угоду між США та Китаєм підписано – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати підписали нову торговельну угоду з Китаєм. Подробиць угоди США та Китаю поки не розголошують

Про це повідомляє агентство АР.

США та Китай підписали торговельну угоду: заява Трампа

— Ми щойно підписали угоду з Китаєм, – заявив Трамп у четвер.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік підтвердив Bloomberg TV, що угода була підписана на початку цього тижня.

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За його словами, документ був підписаний і скріплений печатками двома днями раніше. Однак ні Лутнік, ні Трамп не надали жодних подробиць щодо змісту угоди.

Міністерство торгівлі Китаю у п’ятницю заявило, що обидві сторони додатково узгодили деталі рамкової угоди.

У заяві китайської сторони зазначалося, що Пекін, згідно із законом, схвалюватиме заявки на експорт контрольованих товарів, що відповідають встановленим умовам.

— Відповідно, США скасують низку обмежувальних заходів, вжитих проти Китаю. Сподіваємося, що США та Китай зустрінуться на півдорозі, – йдеться в заяві китайського міністерства.

Варто зазначити, що ця домовленість стала результатом попередніх переговорів у Женеві на початку травня, після яких обидві сторони погодилися відкласти масове підвищення мит, що загрожувало паралізувати значну частину торгівлі між країнами.

Нагадаємо, що попередня торгова угода між США та Китаєм була підписана на початку травня цього року.

Однак невдовзі президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Китай порушив свою частину домовленостей всього через два тижні.

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