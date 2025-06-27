У Британії заарештовано чотирьох осіб після пошкодження літаків на базі ВПС Брайз-Нортон

У Великій Британії заарештовано чотирьох осіб, яких підозрюють у причетності до вандалізму та пошкодження літаків на базі Військово-повітряних сил Брайз-Нортон.

Вандалізм літака на базі ВПС у Британії

Поліція заявила, що арешти, відбулися у Ньюбері, Беркширі та Лондон. Вони пов’язані з інцидентом, що під час якого нещодавно було пошкоджено два літаки на авіабазі Брайз-Нортон, пише Sky News.

За інформацією поліції, двох чоловіків та жінку заарештували за підозрою у скоєнні терористичного злочину.

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– 29-річна жінка без постійного місця проживання та двоє чоловіків віком 36 та 24 років, обидва з Лондона, були заарештовані за підозрою у скоєнні, підготовці або підбурюванні до терористичних актів, що суперечить розділу 41 Закону про тероризм 2000 року, – йдеться у заяві поліції.

Також другу 41-річну жінку без певного місця проживання заарештували за підозрою у сприянні злочину.

Наразі четверо осіб перебувають під вартою – триває розслідування, додали в поліції.

Нещодавно пропалестинська група Palestine Action опублікувала допис, де повідомила про проникнення її активістів на найбільшу базу ВПС Великої Британії.

На опублікованому відео можна побачити, як людина наближається до одного з британських літака на самокаті, поки грає музика. Після цього червону фарбу розпилили на два літаки, внаслідок чого їх було пошкоджено.

Джерело : Sky News

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