Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС

Для початку переговорів про вступ до ЄС Україна виконала свою частину роботи, й тепер черга за Європейським Союзом.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн – про вступ України до ЄС

Фон дер Ляєн зазначила, що Єврокомісія підтримує початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

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— Під безперервним вогнем Україна проводить реформу за реформою. Саме тому Комісія виступає за відкриття першого блоку переговорів. Україна виконала свої зобов’язання – тепер маємо виконати і ми, – заявила глава ЄК.

Вона наголосила, що процес вступу базується на заслугах, а Україна заслуговує на те, щоб рухатися вперед.

Фон дер Ляєн також анонсувала рішучу підтримку України як у військовому, так і в політичному напрямах.

За її словами, Євросоюз вже виділив €1 млрд на підтримку української оборонної промисловості коштом прибутків від заморожених активів РФ.

ЄС також готовий авансом надати Україні залишок у €11 млрд з кредитного пакету G7.

— Ми на шляху до досягнення цілі – передати Україні 2 млн артилерійських снарядів у 2025 році. І ми готові наперед надати залишок у €11 млрд з кредитів G7, адже розуміємо, наскільки важливо Україні отримати ці кошти вже зараз, – зазначила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що ЄС погодила пакет довгострокової фінансової підтримки Україні у розмірі €30 млрд.

За таке рішення проголосували 26 держав-партнерів. Утрималася лише Угорщина.

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