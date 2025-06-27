Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС
Для початку переговорів про вступ до ЄС Україна виконала свою частину роботи, й тепер черга за Європейським Союзом.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Урсула фон дер Ляєн – про вступ України до ЄС
Фон дер Ляєн зазначила, що Єврокомісія підтримує початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.
— Під безперервним вогнем Україна проводить реформу за реформою. Саме тому Комісія виступає за відкриття першого блоку переговорів. Україна виконала свої зобов’язання – тепер маємо виконати і ми, – заявила глава ЄК.
Вона наголосила, що процес вступу базується на заслугах, а Україна заслуговує на те, щоб рухатися вперед.
Фон дер Ляєн також анонсувала рішучу підтримку України як у військовому, так і в політичному напрямах.
За її словами, Євросоюз вже виділив €1 млрд на підтримку української оборонної промисловості коштом прибутків від заморожених активів РФ.
ЄС також готовий авансом надати Україні залишок у €11 млрд з кредитного пакету G7.
— Ми на шляху до досягнення цілі – передати Україні 2 млн артилерійських снарядів у 2025 році. І ми готові наперед надати залишок у €11 млрд з кредитів G7, адже розуміємо, наскільки важливо Україні отримати ці кошти вже зараз, – зазначила фон дер Ляєн.
Нагадаємо, що ЄС погодила пакет довгострокової фінансової підтримки Україні у розмірі €30 млрд.
За таке рішення проголосували 26 держав-партнерів. Утрималася лише Угорщина.