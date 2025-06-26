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Ірина Гамалій, редакторка сайту
4 хв.

Загроза для справ проти РФ: США можуть припинити фінансування розслідування воєнних злочинів

США можуть згорнути фінансування розслідувань воєнних злочинів
Фото: Факти ICTV

Адміністрація США розглядає можливість припинення фінансування низки програм, що займаються розслідуванням та притягненням до відповідальності за воєнні злочини по всьому світу.

Про це пише Reuters.

Білий дім рекомендує не фінансувати розслідування воєнних злочинів

У середу Білий дім висунув пропозицію про припинення фінансування майже двадцяти програм, що спеціалізуються на розслідуванні та притягненні до відповідальності за воєнні злочини на міжнародному рівні.

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Цей крок може вплинути на програми, що спрямовані на встановлення справедливості в М’янмі, Сирії, а також у справах, що стосуються звірств, скоєних Росією в Україні.

 – Рекомендація Адміністративно-бюджетного управління, про яку раніше не повідомлялося, не є остаточним рішенням про припинення програм, оскільки вона дає Державному департаменту можливість подати апеляцію, – зазначає видання з посиланням два джерела, що обізнані з цим питанням, а також на внутрішні урядові документи.

Однак, ця рекомендація відкриває потенційну можливість для взаємодії між Управлінням та державним секретарем США Марко Рубіо та його помічниками. Вони зможуть доводити Управлінню, які саме програми заслуговують на подальше фінансування.

На запит Reuters щодо коментарів Державний департамент та Бюро з управління бюджетними коштами не надали відповіді.

Фінансування найбільш важливих програм може бути збережене

За словами американських посадовців, не варто очікувати, що Рубіо буде наполягати на продовженні всіх програм.

Проте, як зазначило одне з джерел, знайомих із ситуацією, високопоставлений американський дипломат може виступити з аргументами на користь збереження найбільш важливих програм, таких як ті, що сприяють потенційним судовим переслідуванням за воєнні злочини в Україні.

Нагадаємо, після початку повномасштабної агресії Росії проти України, правозахисники об’єднали свої зусилля в рамках ініціативи T4P (Трибунал для Путіна). Їхня мета – документувати воєнні злочини, скоєні російськими військами. З лютого 2022 року по березень 2025 року було зафіксовано понад 84 тисячі таких епізодів.

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