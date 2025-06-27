Цей імперіаліст у Кремлі не хоче миру: Пісторіус відкинув перегляд політики щодо РФ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув заклики до зміни курсу щодо Росії на партійній конференції соціал-демократів. Про це пише DPA.

Пісторіус відкинув заклики СДПН змінити підходи до РФ

На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, правляча Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) зіткнулася з внутрішніми дебатами щодо своєї політики стосовно Москви.

Міністр оборони Борис Пісторіус заперечив можливість переговорів із Володимиром Путіним та наголосив на необхідності зміцнення оборонних можливостей.

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– Цей імперіаліст у Кремлі не хоче вести переговори, він не хоче миру, – заявив Пісторіус.

Він додав, що необхідно наздогнати НАТО та досягти з Альянсом рівних позицій у рівні оборонних можливостей.

– Якщо ми ухилимося від цього і сховаємося у смутку за миром, який може бути зрозумілим, але зараз, безумовно, не є корисним, тоді ми втратимо дорогоцінний час, – сказав міністр.

Він додав, що Путін розуміє лише “мову сили, не загрози, а сили”.

Пісторіус відповів однопартійцю Ральфу Штегнеру, співавтору програмного документа, який закликає до зміни підходу Німеччини до Росії.

Штегнер, у свою чергу, заявив про консенсус щодо необхідності збільшення оборонних можливостей.

– Але нам потрібно обговорити, чи є це божевільне переозброєння правильним шляхом в цілому, – додав він.

СДПН Німеччини піддавалася критиці за історичні симпатії до Москви, які зберігалися в партії, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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