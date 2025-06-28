Дрони ГУР атакували 120-й арсенал окупантів у Брянську – джерела
Дрони Головного управління розвідки Міноборони України 28 червня, у День конституції України, уразили у Брянську об’єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.
Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці.
Ураження 120-го арсеналу ГРАУ в Брянську
Сьогодні вранці у російському Брянську лунала стрілянина, а потім прогриміла серія вибухів.
За даними джерел, дрони атакували 120-й арсенал ГРАУ.
Наслідки атаки уточнюється.
Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз вибухи не коментував, лише нагадав, що з початку доби силами ППО нібито збито 11 дронів.
Він також запевняє у відсутності руйнувань та постраждалих.
Згідно з відкритими даними, 120-й арсенал (в/ч 42696) розташований на Московському проспекті в Брянську.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 221-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.