США не використовували протибункерні бомби для удару по іранському ядерному об’єкту в Ісфагані

Американські військові не використовували для атаки на ядерний обʼєкт Ірану в Ісфагані протибункерні бомби. Це нібито пояснюється малою результативністю для тієї глибини, на якій об’єкт розташований.

Про це заявив глава Об’єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн, пише CNN.

Чи використали США протибункерні бомби для удару по Ірану

Як зазначають у виданні, американські військові уразили ракетами Tomahawk ядерний обʼєкт в Ісфагані. Водночас обʼєкти у Фордо й Натанзі намагалися атакувати протибункерними бомбами В2.

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Сенатор Штатів Кріс Мерфі стверджує, що нібито деякі з іранських виробництв розташовані так глибоко під землею, що США ніколи не зможуть до них дістатися.

– Вони мають можливість перемістити значну частину того, що було врятовано, в райони, куди не дістануть американські бомбардувальні потужності, – зазначив він.

Як повідомляється, атаки США завдали пошкоджень інфраструктурі всіх трьох ядерних обʼєктів Ірану. Але збагачений уран залишився неушкодженим, внаслідок чого країна може повернутися до ядерної програми у разі відновлення потрібної інфраструктури.

На думку конгресмена Майкла Маккола, США мають зробити повний облік урану, який ще залишився в Ірані.

За його словами, саме тому Іран має сісти безпосередньо зі США за стіл переговорів, щоб Міжнародне агентство з атомної енергії могло звітувати про кожну унцію збагаченого урану.

Нещодавно у МАГАТЕ підтвердили, що внаслідок атаки Ізраїлю в Ісфагані було уражено об’єкт з виробництва центрифуг для збагачення урану.

Проте атака на об’єкт в Ісфагані не спричинила радіаційних наслідків, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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