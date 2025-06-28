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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Трам похвалив Путіна за те, що той “знову поважає США”

Трамп і Путін
Фото: Факти ICTV

Дональд Трамп вважає, що Володимир Путін знову поважає США, назвавши  “дуже люб’язними” останні висловлювання російського диктатора.

Про це американський лідер заявив під час брифінгу в Білому домі 27 чеврня.

Реакція Трампа на похвалу Путіна

– Володимир Путін зробив дуже люб’язні заяви… Він знову поважає нашу країну. Рік тому він її не поважав. Я можу сказати вам це просто зараз. Але Путін поважає нашу країну, і президент Китаю поважає, Кім Чен Ин поважає. Вони поважають нашу країну знову, – сказав Трамп.

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Водночас він вкотре звинуватив адміністрацію свого попередника Джо Байдена в некомпетентності, зауваживши, що за його президентва ні в Росії, ні в Китаї не поважали Сполучені Штати.

– Навколо цього прекрасного столу в Овальному кабінеті крутилися погані люди. Вони, на мою думку, мали злі наміри… Але світ знову поважає нашу країну, – підсумував президент США.

Напередодні після завершення саміту Євразійського економічного союзу у Мінську Володимир Путін заявив, що відносини Росії зі США нібито починають вирівнюватися, і навіть допустив ймовірність особистої зустріч із Дональдом Трампом.

При цьому він назвав Трампа “мужньою людиною”, яка щиро прагне врегулювати конфлікту в Україні.

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