Трам похвалив Путіна за те, що той “знову поважає США”

Дональд Трамп вважає, що Володимир Путін знову поважає США, назвавши “дуже люб’язними” останні висловлювання російського диктатора.

Про це американський лідер заявив під час брифінгу в Білому домі 27 чеврня.

Реакція Трампа на похвалу Путіна

– Володимир Путін зробив дуже люб’язні заяви… Він знову поважає нашу країну. Рік тому він її не поважав. Я можу сказати вам це просто зараз. Але Путін поважає нашу країну, і президент Китаю поважає, Кім Чен Ин поважає. Вони поважають нашу країну знову, – сказав Трамп.

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Водночас він вкотре звинуватив адміністрацію свого попередника Джо Байдена в некомпетентності, зауваживши, що за його президентва ні в Росії, ні в Китаї не поважали Сполучені Штати.

– Навколо цього прекрасного столу в Овальному кабінеті крутилися погані люди. Вони, на мою думку, мали злі наміри… Але світ знову поважає нашу країну, – підсумував президент США.

Напередодні після завершення саміту Євразійського економічного союзу у Мінську Володимир Путін заявив, що відносини Росії зі США нібито починають вирівнюватися, і навіть допустив ймовірність особистої зустріч із Дональдом Трампом.

При цьому він назвав Трампа “мужньою людиною”, яка щиро прагне врегулювати конфлікту в Україні.

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