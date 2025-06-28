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Трамп спростував готовність виділити $30 млрд на мирну ядерну програму Ірану

трамп
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп назвав фейком повідомлення ЗМІ про те, що його адміністрація нібито вивчає можливість виділення Ірану $30 млрд для мирної ядерної програми.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп про нібито плани США щодо Ірану

– Хто у фейкових ЗМІ є тим негідником, який стверджує, що “президент Трамп хоче надати Ірану $30 млрд на будівництво невійськових ядерних об’єктів”? Ніколи не чув про цю безглузду ідею. Це просто ще один фейк, поширений із метою дискредитації. Ці люди хворі! – зауважив Трамп.

Зараз дивляться

Перед цим телеканали CNN і NBC повідомили, що в адміністрації президента США Дональда Трампа обговорюється надання Тегерану до $30 млрд у межах переговорів щодо його мирної ядерної програми.

Водночас сам Трамп на брифінгу 27 червня сказав, що обов’язково розгляне можливість повторного бомбардування Ірану, якщо розвідка дійде висновку, що той знову може збагачувати уран до тривожного рівня.

У ніч проти 22 червня США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану, розташованих у Натанзі, Фордо та Ісфагані.

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