Азербайджан після затримань в Єкатеринбурзі скасував всі заходи з росіянами

Всі культурні заходи за участю російських державних та приватних структур скасувало Міністерство культури Азербайджану.

Про це інформує державне інформаційне агентство AZERTAC.

Це рішення стало відповіддю на нещодавні затримання азербайджанців у Єкатеринбурзі, в результаті чого загинули двоє людей.

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Азербайджан скасував всі заходи з росіянами

Скасовані заходи включають концерти, фестивалі, вистави, виставки і не тільки. У міністерстві зазначили, що ухвалили рішення через “цілеспрямовані та позасудові вбивства та акти насильства” щодо азербайджанців за етнічною ознакою, “демонстративно вчинені російськими правоохоронцями”.

Нагадаємо, що уранці 27 червня російські силовики провели спецоперацію за понад десятьма місцями проживання азербайджанців у Єкатеринбурзі та області, під час якої затримали членів родини Сафарових, яких звинувачують у замовних вбивствах на початку 2000-х років.

У цій справі затримали трьох людей — Аяза, Мазахіра та Акіфа Сафарових, — яких взяли під варту на 22 дні. Крім того, суд також обирає запобіжний захід ще одному підозрюваному — Шахіну Мамедалі огли Лалаєву.

Під час операції загинули двоє братів, а кількох інших — доставили у лікарню. В цілому затримали 9 людей.

Це викликало неабияке обурення з боку Міністерства закордонних справ.

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