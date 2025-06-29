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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Для нашої родини шлях у президенти буде легким: Ерік Трамп не відкидає, що балотуватиметься

ЕрікТрамп
Фото: Getty Images

Син президента США Ерік Трамп заявив, що для нього або інших членів його родини політичний шлях буде легким, якщо вони вирішать балотуватися в президенти.

Про це він розповів в інтерв’ю Financial Times.

Ерік Трамп про можливу участь у виборах

Коли журналісти запитали Еріка, чи планує він балотуватися на виборах президента у 2028 році, він відповів, що час покаже, додавши, що “є більше людей, ніж просто я”.

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— Я думаю, я міг би це зробити (балотуватися у президенти США 2028 року, – Ред.). І, до речі, вважаю, що й інші члени нашої родини теж могли б, — каже син Трампа.

Водночас видання зауважує, що Ерік більше залучений у сімейний бізнес, ніж політику, на відміну від його старшого брата, Дональда-молодшого.

Дональд допомагав батьку в передвиборчій кампанії. А його сестра Іванка працювала в першій адміністрації Трампа.

Ерік також заявив, що його “абсолютно не вражає половина політиків”, припустивши, що міг би виконувати їхні обов’язки значно ефективніше.

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