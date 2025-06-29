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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Польща піднімала авіацію під час масованого обстрілу України

винищувачі
Фото: Unsplash

Польща піднімала свою авіацію під час нічного обстрілу України 29 червня.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Польща піднімала у небо винищувачі

Дії польських та союзних Військово-повітряних сил у повітряному просторі, як зазначили в Оперативному командуванні ЗС Польщі, стали реакцією на удари РФ по території України.

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Зокрема, було залучено всі наявні у його розпорядженні командування сили та засоби.

У бойовій готовності були чергові пари винищувачів, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного виявлення.

Цих заходів вживали, щоб забезпечити безпеку “на територіях, що межують з районами загрози”.

Оперативне командування Збройних сил Польщі відслідковувало поточну ситуацію, а сили та засоби перебували в повній готовності до негайного реагування, зазначили у військовому відомстві.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 червня армія РФ масово атакувала територію України дронами та ракетам. Силам оборони вдалося збити 475 повітряних цілей з 537.

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