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Путін засекретив дані про зовнішню політику, торгівлю, науку і мобілізацію

володимир путін
Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін розширив перелік інформації, на яку розповсюджується дія закону РФ про державну таємницю.

Як пише агентство Bloomberg, так він посилює свій контроль над суспільством на тлі продовження ведення війни проти України.

Путін розширив перелік інформації з грифом “таємно”

Згідно з указом, опублікованим на урядовому сайті РФ, тепер можуть засекречувати інформацію про зовнішню політику, міжнародну торгівлю, економіку, наукові дослідження та підготовку до можливої мобілізації – якщо її розголошення, на думку Кремля, загрожуватиме національній безпеці.

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Той, хто отримає доступ до таких матеріалів у несанкціонований спосіб, може бути засуджений до восьми років ув’язнення.

– Це означає руйнування експертизи російської економіки, заснованої на фактах і статистиці, та призведе до нових репресій, – вважає експерт з питань російських спецслужб Андрій Солдатов.

Він вважає, що засекречення інформації про мобілізацію, найімовірніше, було реакцією на атаки українських безпілотників.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ перестала публікувати багато статистичних даних, зокрема ключові бюджетні дані та офіційні показники видобутку нафти. Інформація про втрати російських військових також засекречена.

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Джерело: Bloomberg

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