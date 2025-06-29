Росія може заборонити експорт бензину через зростання цін на внутрішньому ринку

Російський уряд розглядає можливість повної заборони експорту бензину на тлі стрімкого зростання цін на пальне.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки (СЗР) України на своєму сайті.

Ціни на пальне в РФ стрімко зростають

Зокрема обговорюється розширення чинних обмежень від трейдерів і нафтобаз до безпосередніх виробників, включно з ключовими державними гравцями, такими як Роснефть.

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Паралельно Кремль розглядає зменшення компенсацій нафтовим компаніям за механізмом демпфера – інструментом для стримування зростання внутрішніх цін на пальне.

— Біржові ціни на бензин стрімко зросли… З початку року зростання становить понад 25%, що вже відчутно б’є по гаманцях споживачів, — розповіли в СЗР.

Попри нещодавнє зниження світових цін на нафту, експорт нафтопродуктів залишається одним із небагатьох стабільних джерел валютних надходжень для російської економіки.

СЗР вказує, що повна заборона на експорт бензину може підірвати прибутки галузі та не принесе швидкого полегшення для внутрішнього ринку.

У розвідці зауважили, що це рішення може мати далекосяжні наслідки як для енергетичного сектору РФ, так і для населення країни, яке вже відчуває тиск від зростаючих цін на пальне.

Нагадаємо, що ріст цін на пальне у РФ розпочався на тлі санкцій Канади. Під їхній удар потрапили понад 200 суден тіньового флоту Росії.