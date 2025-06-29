Росії треба пробачити все, що сталося – глава МЗС Словаччини про війну в Україні
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що для врегулювання повномасштабної війни між Росією та Україною важливо налагодити діалог з Москвою.
Про це він заявив в ефірі словацького мовника STVR, передає TASR.
Глава МЗС Словаччини закликав до діалогу з РФ
За словами Бланара, конфлікт між Україною та Росією не має військового розв’язання. Він вважає, що шлях до його вирішення лежить виключно у “дипломатичних засобах і дотриманні міжнародного права”.
– Повернімося до дотримання міжнародного права і шукаймо шляхи комунікації з Російською Федерацією, – заявив глава словацької дипломатії.
Очільник зовнішньополітичного відомства Словаччини також зазначив, що західним країнам необхідно знайти спосіб налагодження співпраці з Росією.
– А може, навіть пробачити все, що сталося, – додав Бланар.
Представники уряду Словаччини є одними з небагатьох в Європі, хто продовжує підтримувати зв’язки з Росією після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.
Після приходу до влади у 2023 році прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо двічі відвідував Москву та проводив зустрічі з російським диктатором Путіним.
Нещодавно Фіцо прокоментував можливість зустрічі між ним і президентом України Володимиром Зеленським. Він заявив, що зустріч немає сенсу, оскільки Зеленський його “ненавидить”.
Фото: Юрай Бланар